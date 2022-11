Si tienes pequeños granitos en la cara, en los muslos o en los brazos, que no te pican, no están rojos, están juntos entre sí sobre una zona algo más enrojecida, seca al tacto y que podría compararse con la textura de la piel de gallina, puedes padecer queratosis pilaris. No te preocupes, esta afección de la piel es inofensiva. Y de ella voy a hablarte en este nuevo post de mi consultorio de belleza.

Esta afección de la piel se debe a un exceso de queratina. La queratina es una proteína que se encuentra en el cemento intercelular y es esencial para que la piel esté protegida de bacterias pero, a veces, se altera y se produce un exceso de esa proteína que consigue 'asfixiar' la piel por obstrucción de los folículos que son los canales por donde fluye la grasa. Es como si se formara un tapón de queratina.

No se sabe el motivo que lo provoca la aparición de esta afección. Podría ser por un componente genético, se da en personas de piel normal, grasa y seca, aunque existe una mayor incidencia en personas de piel seca. La incidencia también es muy alta en personas con dermatitis atópica. Esta afección de la piel se agrava en otoño e invierno, es decir, el frío empeora esta situación por lo que es ahora cuando debes empezar a tratar tu piel.

Getty Images

En la mayoría de los casos afecta a gente joven y suele mejorar, e incluso desaparecer, de forma espontánea. Debes saber que no se curará aunque podemos aliviar los síntomas con una correcta rutina de cuidado.

Cómo cuidar la piel con queratosis pilaris

La regla para cuidar una piel con queratosis consiste en exfoliar, nutrir y calmar. Para disminuir los niveles de queratina de la piel debes limpiar y exfoliar con un limpiador respetuoso con tu ph pero que quite la grasa y queratina de la capa más externa de la piel. También puedes usar cremas a base de alfahidroxiácidos lo más naturales posibles para que no debiliten la piel.

La nutrición y la calma debe llegar a la piel con alguna crema reparadora del cemento intercorneocitario a base de activos regeneradores de la piel y que además sea humectante para que el agua se quede en las capas más profundas de la piel.

Para el cuerpo, debes huir de los geles de ducha que son muy secantes y usar lociones más respetuosas. Una vez cada semana, puedes exfoliar la zona con un guante exfoliante pero con una fricción suave. Las saunas pueden ayudar a esa hidratación extra. Una alimentación rica en alimentos a base de grasas saludables siempre será una ayuda para que la piel con queratosis pilaris se sienta menos enrojecida y con la textura más lisa.

Si padeces queratosis pilaris no dudes en seguir mis consejos, déjate asesorar para tener una rutina de limpieza e hidratación adecuada y protégete del frío.