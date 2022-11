Desiré Cordero y Vicky Martín Berrocal tienen algo en común. Más allá de que la Miss España 2014 y la diseñadora son dos de las mujeres más guapas del panorama nacional, ambas se declara fans de los productos de E'lifexir. Vicky lleva años hablando de todos los beneficios que nota en su cuerpo cuando usa las cremas del grupo Phegal: 'Fitness' le ayuda a combatir la grasa de zonas rebeldes y con 'Senobell' aumenta la firmeza de su pecho y evita la aparición de estrías. Ahora ha sido la modelo, ex de Mario Casas, la que ha desvelado en su Instagram que ella también tiene en estos productos en el 'Top ten' de sus aliados favoritos de belleza.

"Un mes más os traigo mis aliados favoritos para cuidarme. Os muestro un combo ganador: 'Fitness', mi compañero de gym, me ayuda a potenciar los resultados de los entrenamientos y a quemar grasa y tonificar mientras hago deporte, y 'Senobell' perfecto para lucir un precioso escote (aumenta la firmeza, nutre y corrige estrías y da tonicidad a la piel). Además, ambas cremas vienen con una elastic band y un plan de ejercicios de regalo. ¡Perfectos para poder hacerlos en casa! Porque lo más importante eres TÚ: únete al reto F.I.T de E'lifexir para conseguir tus objetivos y sentirte F(uerte), I(nvencible) y T(tenaz)", escribe la modelo en sus redes.

No eres la única que va al gimnasio, lleva una alimentación pero no nota los resultados que busca. Y es que a veces se necesita una 'ayudita' extra. Un 'socio' que Desiré ha encontrado en E'lifexir Fitnesss, que le ayuda a ayuda a esculpir su figura, potenciando la actividad física diaria y reduciendo el descolgamiento hasta un 85%, además, elimina la lorza lateral, reduce el descolgamiento de las rodillas y disminuye la flacidez en los brazos. ¿Su precio? 17,20 €. No está mal, pero si te decimos que el Black Friday de Amazon lo tienes con un 22% de descuento y se queda en 13,39 €, mucho mejor. Eso sí, la oferta solo estará activa unas horas...

La piel del escote es una de las zonas más delicadas y, de ahí, que Desiré preste especial cuidado a esta parte del cuerpo. La edad, los cambios de peso y la fuerza de la gravedad hacen que pierda su firmeza y tonicidad naturales, provocando la aparición de estrías en el pecho. La leche redensificante Senobell produce un efecto tensor y reafirmante, previene y reduce las estrías y rejuvenece la piel 60%. Su precio ronda los 14 € pero ahora la tienes por menos de 10 €. Apróvechate de esta oferta que acaba en solo unas horas.

