Ana Soria se apunta al color de pelo de la temporada. La novia de Enrique Ponce, que acaba de dedicar un mensaje de amor al torero a través de su perfil de Instagram, sorprendió hace unos días con un cambio de look: ha dejado atrás su melena rubia por un pelo castaño más oscuro como compartió en su Instagram. Desde que la conocimos, hace ya tres años, la joven siempre había apostado por el rubio, pero ahora se ha oscurecido el pelo como ya han hecho otras celebrities como María Pombo una transformación que ha encantado a sus seguidores que le han dado numerosos 'likes'. Entre sus 'followers' está Mercedes Villador, la que fuera pareja de Luis Miguel.

A pesar del cambio de look, parece que Ana Soria no piensa en mover ninguna pieza más de su vida. La joven, que estudia Derecho en Almería, ha disfrutado de una Navidad tranquila junto a su amor, Enrique Ponce; su familia y sus amigos más íntimos. Incluso ha disfrutado de unos días en Irlanda.

Además, Ana Soria tiene la tranquilidad de que Enrique Ponce no piensa volver a los toros a corto plazo, tal y como confesó hace un mes. "Ahora prefiero vivir de los recuerdos. Ser torero va más allá de vestirse de luces. Sigo disfrutando de mi profesión, pero de otra manera. En un futuro no lo descarto”, explicó. Lejos de los toros, a la pareja le espera un 2023 tranquilo, parece que tanto la boda como los hijos tampoco entran en sus planes más cercanos. Así lo aseguró la periodista Sandra Aladro. "Me descartan que 2023 pueda ser el año del enlace con Ana o el de un posible bebé. No porque no quieran, sino porque ella es joven y quiere esperar a terminar sus estudios", dijo.

Un amor consolidado

Pocos apostaban por su relación, pero Ana Soria y Enrique Ponce ya llevan juntos tres años. El torero está completamente integrado en Almería y la familia de su novia le adora. Pese a todo, parece que la boda tendrá que esperar hasta que ella se licencie. Ana tiene 24 años, mientras que el torero cumplió los 51 el pasado 8 de diciembre.