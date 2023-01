Si te preocupa la flacidez o pérdida de tersura de tu cuerpo, debes comenzar a fortalecer tus músculos, porque solo un cuerpo con músculos fuertes estará libre de flacidez. La mayor dificultad que tienes para conseguir un cuerpo tonificado se encuentra en la falta de hábito, seguro que te has apuntado a lo largo de la vida a muchas actividades deportivas que has abandonado por aburrimiento y por falta de motivación. Si consigues hacer ejercicio de manera continuada durante 21 días seguidos puedo decirte que estarás un paso más cerca de tener hábito y una vez lo tengas, ya no habrá riesgo de perder la motivación, porque será parte de tu día a día. Además, puedes encontrar mis mejores consejos y tips en mi consultorio de belleza y también puedes conocer su estado a través del diagnóstico on line.

Para comenzar te aconsejo una rutina sencilla que no te lleve más de 20 minutos al día y que permita trabajar piernas, abdomen y tríceps. Antes de hacer ejercicios de musculación debes hacer ejercicios aeróbicos como caminar a paso ligero o hacer algo de jogging, para oxigenar los tejidos y ayudar a minimizar la retención de líquidos porque con cada paso se activará en la planta del pie el sistema linfático.

Te propongo una rutina sencilla de ejercicios que puedes hacer en casa después de venir de caminar.

1. Sentadillas: para hacerlas coloca las puntas de los pies en paralelo a la altura de las rodillas y después coloca desde la misma posición los pies hacia fuera, haz 30 repeticiones 15 en cada modalidad, si lo haces con el abdomen apretado también estarás tonificando los músculos abdominales.

2. Sentadillas con salto: se baja como una sentadilla normal pero cuando subas debes saltar hacia arriba.

Drazen_ Getty Images

3. Flexiones con las rodillas apoyadas en el suelo: haz 10 repeticiones y con eso fortalecerás además del abdomen y los tríceps.

4. Realiza abdominales: pon una esterilla en el suelo, túmbate boca arriba y eleva desde el suelo las piernas juntas, estiradas, en ángulo de 90 grados, mantén la posición unos segundos, baja hacia el suelo sin llegar a tocarlo y eleva de nuevo las piernas, repite esa elevación 10 veces.

5. La plancha: con este ejercicio puedes tonificar piernas, abdomen y tríceps, mantén la posición 60 segundos, puedes variar este ejercicio quitando un apoyo de una mano o de un pie y se incrementará la resistencia.

Rafa Fernandez Torres Getty Images

Esta rutina diaria la podrás realizar en unos 15-20 minutos y si quieres complementar la rutina te recomiendo unas sesiones de 'pro define' , que es un equipo de gimnasia pasiva a través de electromagnetismo para fortalecer los músculos sin esfuerzo porque genera contracciones musculares y en apenas 30 minutos con el programa de 'quemar grasa y fortalecer músculos' será como si hicieras 30.000 abdominales y si lo pone en glúteos como si hicieras miles de sentadillas. Si llevas una dieta saludable, incrementas tu ejercicio físico con unas sesiones de pro define podrás lucir un cuerpo tonificado alejándote de la flacidez.

Ana Ruiz

, coach de belleza