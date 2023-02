Si empiezas a notar los signos propios del envejecimiento en tu piel o quieres prevenirlos, te daré unos consejos sencillos para luchar contra el envejecimiento de manera natural. El envejecimiento es un proceso natural que no se puede evitar y que produce cambios visibles en tu piel. En este proceso de envejecimiento influyen muchos factores como los genéticos y el exposoma, es decir, los factores ambientales a los que has estado expuesta a lo largo de tu vida, la nutrición, el estrés y las exposiciones solares continuas en el tiempo. El envejecimiento, al ser un proceso natural, no se detiene pero con un cambio de estilo de vida se pueden retrasar los signos y el progreso de deterioro de la piel y de esto es de lo que quiero hablarte en este post de mi consultorio de belleza.

5 consejos para prevenir el envejecimiento de la piel

Dormir correctamente. Intenta tener una rutina ordenada de sueño de 7 a 8 horas; el sueño reparador ayuda a regenerar los tejidos ya que en la noche se crea el colágeno y la elastina, las células de la epidermis se renuevan y la piel se hidrata. Para conseguirlo, prueba a leer un libro antes de dormir para relajarte y si te despiertas en la noche no enciendas la luz para no romper tu ritmo circadiano.

Westend61 Getty Images

Lleva una alimentación saludable. Incorpora alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas, proteínas magras, grasas saludables y asegúrate de tener un buen aporte de agua que mantenga la piel y el organismo hidratado.

Muévete. Es hora de empezar a hacer ejercicio; está demostrado que el ejercicio físico alarga la vida, no debe ser extenuante y debes hacerlo acorde a tu edad. Opta por una rutina sencilla que puedas mantener en el tiempo como salir a caminar y hacer ejercicios de fuerza para mantener los músculos y los huesos fuertes.

pepmiba Getty Images

Huye del estrés. Es la fuente de cortisol que es la hormona inflamatoria por excelencia y eso acelera el proceso de envejecimiento. Leer, escuchar música y sonreír ayudan bastante para rebajar los niveles de cortisol.

Debes cuidar tu piel a diario con las cremas adecuadas. Conviene que te hagas un estudio de la piel personalizado, puedo hacerlo online o presencial, para conocer cómo está afectando el paso del tiempo a tu piel, y reponer los parámetros de grasa y agua que se pierden con la edad. Usa protector solar incluso en las manos. Elige la radiofrecuencia como tratamiento más natural para crear colágeno y elastina pero no todos los equipos de radiofrecuencia son iguales. Algunos solo alcanzan a mejorar la capa más superficial de la piel con efecto flash, sin embargo, otros como Thermage o Symmed Élite, alcanzan las capas más profundas de la piel donde se encuentran las fibras de colágeno.

El envejecimiento es un proceso natural pero en tu mano está seguir mis consejos para que el desarrollo sea más lento.