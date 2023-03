Cuando los poros de la piel se asfixian, se obstruyen por la acumulación de sebo y células muertas surgen los comedones, que es una afección de la piel que se caracteriza por la presencia en la piel de pequeñas bolitas llenas de grasa que se ha hecho sólida. Suelen salir en las mejillas y en la frente o pueden ser como bolitas con punto negro. Hay dos clases de comedones: los abiertos y los cerrados. Los comedones abiertos son los conocidos como puntos negros y son una obstrucción del folículo piloso por acumulación de células muertas que se han oxidado con el contacto con el aire. El comedón cerrado es la bolita de color de piel o blanca y es cerrado porque no hay hueco para que salga la grasa, también se conoce como acné no inflamatorio. El origen de la formación del comedón está en los cambios hormonales, tanto en la adolescencia como en la edad adulta pero se deben, en mayor medida, al uso de cremas no adecuadas, el maquillaje y a no limpiarse la piel correctamente tanto si se usa maquillaje como si no se usa. También puedes encontrar mis mejores consejos y tips en mi consultorio de belleza y puedes analizar tu piel gracias al diagnóstico on line.

La limpieza de cutis es el paso más importante para prevenir la formación de comedón tanto abierto como cerrado pero una mala limpieza con productos agresivos puede favorecer su formación. El éxito está en elegir el limpiador adecuado para cada caso y tipo de piel. Evitar su formación es más sencillo que tratarlos pero ya es posible hacerlo de manera eficaz en apenas 4 sesiones y, para ello, recomiendo la plataforma 'DEEP 2' de Termosalud, es un sistema dermofacial con activos cosmecéuticos que purifican la piel, la calma y lo más importante es que la piel se afina y alisa quitando los comedones cerrados y abiertos, debido a un potente y sofisticado sistema dual de exfoliación con activos cosmecéuticos sumado a una punta de diamante de distinto grosor según la sensibilidad de la piel, acompañado de un ligero sistema de vacumterapia y drenaje para calmar las pieles más sensibles además de terapia lumínica a través de decenas de luces led de alta intensidad para regenerar el tejido, oxigenarlo y estimulando la formación de colágeno y elastina y equilibrando la producción de melanina. Es apto para todo tipo de piel incluso las más exigentes y delicadas como las pieles con rosacea y cuperosis.

Los comedones, aunque sean una afección de la piel, pueden tratarse en casa con cremas adecuadas y en cabinas de estéticas en los mejores centros que cuenten con alta tecnología como 'Deep 2'. Para prevenirlos debes asegurarte de una limpieza suave, eficaz y adecuada según tu tipo de piel.

