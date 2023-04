Existen muchas técnicas para remodelar el cuerpo y conseguir afinar algunas zonas del cuerpo como muslos, brazos, abdomen.Una de las más invasivas es la liposucción que es una cirugía en la que se extrae las células grasas o adipocitos de manera definitiva pero que requiere una intervención y conlleva riesgos. Después de contarte la importancia de las proteínas en la piel cómo presumir de piernas ahora que nos hemos quitado las medias o cómo cuidar tu piel en primavera , en esta ocasión en mi consultorio de belleza , repaso las mejores técnicas para remodelar tu cuerpo. Recuerda que puedes recibir un diagnóstico corporal de tu piel

Técnicas para remodelar tu cuerpo: Cavitación y maderoterapia

De las técnicas no invasivas, la cavitación es una terapia ultrasónica que rompe el adipocito mediante el sonido. Se requieren unas 10 sesiones, no tiene efectos secundarios y es eficaz para tratar la grasa localizada. No se recomienda si se padece tinnitus o acúfenos en los oídos. Otra técnica manual estupenda y eficaz es la maderoterapia que se hace a través de maniobras repetitivas y metódicas con unas maderas. Este tratamiento ayuda a drenar los líquidos expulsando las toxinas y además sirve para reducir, modelar y tratar la celulitis porque remueve los depósitos de grasa.

Tras las técnicas manuales, apúntate a la presoterapia

Trás las sesiones de técnicas manuales o de cavitación se recomienda someterse a sesiones de presoterapia. La presoterapia es un tratamentos estético que ayuda a mejorar el aspecto de la piel, reduciendo la celulitis y la retención de líquidos y mejorando tanto la circulación linfática como la sanguínea mediante presión de aire. Este tratamiento consiste en colocar botas o traje para que, a través es de unos conpartimentos de aire, las botas o el traje se infla y desinfla de manera secuencial. La técnica es tan sencilla como eficaz. De todas las máquinas de presoterapia os recomiendo la de Termosalud porque hace la presión a través de un traje que llega el pecho y genera una presión sostenida, firme pero confortable en las zonas del cuerpo donde se acumula los líquidos reduiendo la inflamación en rodillas, tobillos, muslos, abdomen.

Radiofrecuencia: el mejor tratamiento para tratar la grasa localizada

El tratamiento más popular y demandado en los centros estéticos es sin duda la radiofrecuencia que a través de ondas electromagnéticas consigue calentar las capas profundas de la piel llegando a los adipocitos o células grasas. Dentro de la gran variedad de equipos de radiofrecuencia corporal para tratar la grasa localizada recomiendo el Zionic, este equipo de radiofrecuencia de Termosalud ha demostrado que actúa eficazmente sobre los adipocitos. La tecnología zionic usa una radiofrecuencia resistiva con masaje rotacional subdérmico que además de reducir el tamaño de los adipocitos reduciendo el volumen corporal, actúa también estimulando la formación de colágeno y elastina lo que favorecerá la tensión de la piel reduciendo la flacidez y la mejora de la celulitis tanto fibrosa como edematosa. Puedes incluso hacer tratamientos combinados entre sesiones de maderoterapia o cavitación con Zionic y terminando las sesiones con presoterapia y con ello tendrás mejores resultados en menos tiempo.

