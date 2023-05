Mar Flores tiene la rutina perfecta para presumir de vientre plano. La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', de 53 años, conserva la figura de sus tiempos de modelo y utiliza sus redes sociales para revelar sus trucos para estar en forma. Además de compartir sus rutinas de ejercicio donde ha hecho popular su 'Reto de 21 días', también desvela sus secretos para tener un abdomen tonificado. Mar Flores, que también ha contado el producto que utiliza para rejuvenecer su piel, explica que siempre se ha preocupado de trabajar de manera específica esa zona con ejercicios que le ayudarán a fortalecerla y a recuperar la musculatura, sobre todo tras sus embarazos. Además, desvela cuáles son los ejercicios que mejor le han funcionado: los hipopresivos.

Mar Flores confía en los hipopresivos y los productos de e'lifexir Vientre Plano Intensive



Por este motivo, Mar Flores se ha unido al reto de #Hipopresivoselifexir con el que, "además de un vientre de acero, he conseguido mejorar la elasticidad y firmeza de la piel" según cuenta en su perfil de Instagram. Además de estos ejercicios específicos para fortalecer el abdomen, la diseñadora utiliza los productos de e´lifexir Vientre Plano Intensive con los que, además de reducir grasa y volumen, mejorarás la producción de colágeno y la falta de hidratación de la piel. ¡Apúntate al 'combo' perfecto para presumir de abdominales!



La rutina de Mar Flores para vientre plano comienza con e´lifexir Vientre Plano Intensive Aceite, un potente tratamiento remodelador con ingredientes de origen natural como semillas de pimienta rosa; aceites esenciales como el de pomelo blanco y geranio y aceites nutritivos como el de avellana o chía. Estos ingredientes te ayudan a estilizar el volumen abdominal, reafirmarlo y nutrirlo. Para utilizarlo, debes masajear el abdomen perfilando las costillas con los dedos hacia dentro y acabar con masajes circulares hasta su total absorción. Con su aplicación antes de la actividad deportiva, activarás el riego sanguíneo y ayudará a deshacer los nódulos de grasa.

Como hace Mar Flores, debes completar tu rutina con e´lifexir Vientre Plano Intensive Sérum que impulsará los resultados obtenidos con el aceite. Es un sérum reductor quemagrasa y remodelador que te ayuda a definir la zona abdominal porque favorece el metabolismo del adipocito, mejora el volumen abdominal y estimula la producción de colágeno. Formulado con pimienta rosa, extractos de alcachofa y centella asiática además de aceites esenciales de limón, geranio y pomelo, es apto para todo tipo de pieles y de rápida absorción. Debes aplicarlos a través de un masaje perfilando las costillas con los dedos hacia dentro y acabar con masajes circulares. ¡Apúntate a la rutina de Mar Flores para presumir de vientre plano!

