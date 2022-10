Flora González posa con la moda de mujer más actual

Flora González posa con la mejor moda para el otoño. Esta periodista camaleónica triunfa como 'chica del tiempo' en Mediaset mientras sueña con nuevos proyectos como una programa de moda, cultura y tendencia virales. Pionera en el manejo de las redes sociales, reconoce que no recibe muchas críticas. "No, pero no acepto comentarios que no me gusten. Bloqueo a la gente. Yo no voy a casa de nadie a criticar su sofá, así que no acepto que vengan a mi perfil criticando. Soy súper radical porque protejo mucho mi estabilidad mental", asegura.

Flora González cambia, por un día, las previsiones meteorológicas por las cámaras de DIEZ MINUTOS para mostrar las tendencias de moda de este otoño. La presentadora acaba de celebrar su boda con su alma gemela, Carlos Dato y están preparando su luna de miel. "Yo soy adicta al calor y nos vamos a ir en enero a un destino cálido. Estamos negociando porque mi chico quiere Latinoamérica y yo Sudeste Asiático. Lo mismo hacemos un mix. Sería ideal", cuenta. Descubre, de la mano de Flora González, la mejor moda de mujer para la temporada.

La periodista, con camisa de Extreme Collection, 139€, COMPRAR y minifalda de Samsoe, 140 € COMPRAR.

Flora, guapísima con top de lana de Gaudí, 69,90 € COMPRAR; minifalda de Sezane, (c.p.v.) , sandalias de Exe Shoes, 64,95 € COMPRAR; pulsera, 129 €, y cadena con mariposa, 119 €, de Uno de 50 COMPRAR.

La presentadora, con chaqueta de punto de Maje, 255 € COMPRAR; pantalón de Bsb, 109,90 € COMPRAR y sandalias de Magrit, 310 € COMPRAR.

Flora González, con vestido de punto de Gaudí, 180,90 € COMPRAR ; sandalias de Chanel (c.p.v.) y pulsera de Uno de 50, 149 € COMPRAR

La presentadora, con americana de Rinascimento, 189,90 € COMPRAR ; top de Zara, 22,95 € ; pantalón de Bsb, 89,90 € COMPRAR ; sandalias de Charlotte Olympia (cpv) y collar de Uno de 50 con baño de oro, 159 € COMPRAR

Cita en... hotel Barceló Imagine

Quedamos con Flora González en el hotel Barceló Imagine, que fusiona con majestuoso equilibrio arte y tecnología a partes iguales. Es una propuesta ecléctica única en la capital, donde se dan cita todo tipo de géneros musicales, desde el rock o el jazz a la electrónica, pasando por La Movida Madrileña. C/Agustín de Foxá, 32 (Madrid).

Mi belleza al descubierto

Qué producto no saco de mi bolso... El bálsamo reparador de Casmara.

Lo último que hago antes de acostarme… Tomo unas gotitas de melatonina. No duermo mal pero ya me he acostumbrado…

Baño o ducha... Ducha siempre. Me horrorizan las bañeras.

Siempre huelo a... Antes de estar casada, el cuerpecito de cuerpo de Jean Paul Gaultier, pero ahora uso 'Volumen número 2' de Zadig&Voltaire.

Me gusta el olor a... El olor a limpio como el de perfume de textil de Guerlain.

Hago deporte... Practico yoga y ando unos 20 kilómetros al día.

Prenda imprescindible en mi armario... Los vestidos.

Cirugía estética... A favor de que cada uno se haga lo que quiera.

Flora González, sus productos de belleza favoritos Conditioner India ICON Amazon 27,00 € Comprar Aceite India ICON ICON Amazon 42,00 € Comprar Curl Cream India ICON ICON Amazon 28,00 € Comprar Powder ICON ICON Amazon 34,00 € Comprar

Flora González posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

