Macarena Millán es una mujer aventurera, estudiosa y muy disciplinada. La novia de Rafa Mora, uno de los colaboradores de 'Sálvame' más polémicos, se convierte en modelo por un día y posa con la moda de otoño-invierno ideal para dar un poco de color a tu armario cuando bajan las temperaturas. La catalana es una mujer emprendedora y, tras acabar Pedagogía y convertirse en técnico en Educación Física, está desarrollando una App de deporte, otra de sus pasiones. "Yo he trabajado en una cadena de gimnasios como técnico deportivo y desde el confinamiento empecé con clases en directo: tonificación, cardio, pilates… Así que voy a montar una aplicación online" y revela si hace ejercicio con el valenciano. "Sí, y le pongo las pilas. Porque él es de ir al gym pero está mucho rato con el móvil. Yo soy súper disciplinada. Dejo el móvil en la taquilla y voy a entrenar", cuenta.

Macarena Millán tiene claro que su presente y su futuro están al lado de Rafa Mora con quien está deseando casarse y formar una familia numerosa. La catalana nos revela por qué el valenciano todavía no ha hecho la petición de mano. "¡Todavía no me lo ha pedido! Pero te voy a contar por qué. El animal favorito de Rafa es el tiburón y a mí me gustan las emociones fuertes. Así que, quiero que me pida matrimonio en una jaula viendo al tiburón blanco. Lo hago por él, para que no se muera sin ver de cerca a su animal favorito… (Risas)", desvela. Mientras llega ese momento Macarena posa para DIEZ MINUTOS con las mejores tendencias de moda para esta temporada.

Ana Ruiz

Macarena Millán, con jersey, 44,90 €, y minifalda, 34,90 €, ambos de Teria Yabar COMPRAR; zapato tipo merceditas de Ángel Alarcón, 99,90 € COMPRAR; calcetines de Calzedonia, 4,90 € y pendientes de Ágatha Paris, 59 € COMPRAR.

Ana Ruiz

La influencer lleva pantalón de Zara, 29,95 € ; jersey de BSB, 64,90 € COMPRAR; pendientes, 59 € COMPRAR, y pulsera, 69 €, de Ágatha Paris COMPRAR; botines de Pons Quintana, 280 € COMPRAR y reloj de Tag Heuer (c.p.v.) .



Ana Ruiz

La novia de Rafa Mora, con minivestido de cuadros de Relish, 153 € COMPRAR y botas camperas de It Shoes, 249 € COMPRAR.

Ana Ruiz

Macarena Millán, con americana de Alba Conde, 273 € COMPRAR; pantalón de pata de elefante de Alba Conde, 132 € COMPRAR y pendientes de Ágatha Paris, 59 € COMPRAR.

Ana Ruiz

La novia de Rafa Mora con pantalón, 99,90 € COMPRAR y jersey estampado, 74,90 € COMPRAR, ambas prendas de BSB; sandalias de Mimichamois, 140 € COMPRAR y pulseras de Agatha Paris, 59 € COMPRAR.

Cita en... Quinta de Los Cedros

Ana Ruiz

Quedamos con Macarena en 'Quinta de los cedros', un hotelito súper romántico situado en el centro de Madrid en el que el éxito del reportaje estaba asegurado. El edificio cuenta con 20 habitaciones y 2 suites. Situadas en el jardín, se encuentran 10 habitaciones 'bungalows', con porche individual, ideales para disfrutar de la naturaleza sin salir de la capital.

Mi belleza al descubierto

Ana Ruiz

Lo último que hago antes de acostarme… Rafa y yo somos súper creyentes en una virgen y siempre nos santiguamos y le pedimos cosas.

Qué producto no falta en mi bolso… El brillo de labios de Dior.

¿Baño o ducha? Baño, y si es acompañada, mejor.

Siempre huelo a… 'Fantasy', de Britney Spears. ¡Y mira que tengo perfumes en casa.

Me gusta el olor a… Rafa huele a 'Tobacco', de Tom Ford.

Hago deporte cada… Casi cada día: salgo a correr, nado, hago máquinas una o dos veces por semana… Y luego hago clases dirigidas.

Prenda imprescindible en mi armario... Pues lo mismo que casi todas tenemos, ¿no? Un vestido negro.

Macarena Millán, sus productos de belleza favoritos I.C.O.N. Gel de Styling Protein 250 ml I.C.O.N. amazon.es 28,00 € Comprar I.C.O.N. Texturizador en polvo Powder I.C.O.N. amazon.es 51,22 € 32,95 € (36% de descuento) Comprar I.C.O.N. Allow Pomade Tratamiento Capilar, 60 Mililitros I.C.O.N. amazon.es 24,70 € Comprar Pack ICON Hidratación ICON Mipelazo.com 83,00 € 74,70 € (10% de descuento) Comprar

Macarena Millán posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Ana Ruiz

Redactora: Susana Jurado. Fotografía: Ana Ruiz. Ayudante fotografía: Idoia Vitas y Joan Bravo. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán Agradecimientos: Hotel Quinta Los Cedros.