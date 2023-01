Laura Galán es la actriz del momento. La manchega protagoniza la película 'Cerdita', que ha conseguido 6 nominaciones en la 37 edición de los premios Goya, entre ellos el de Mejor Actriz Revelación, al que opta Laura, que podría llevarse el 'cabezón' a casa el próximo 11 de febrero. Hablamos con ella sobre el bullying, tema que centra el filme. "Con 'Cerdita', te vas a plantear en qué lado del bullying o de la sociedad estás, y si alguna vez lo hemos sufrido o lo hemos generado", nos cuenta.

Laura reconoce que en la adolescencia le costaba encontrar ropa de su talla. "Sí, es complicado. Yo me acuerdo que cuando iba de compras con mis amigas, era la que sujetaba la ropa. Yo creo que ahora está cambiando un poquito y podemos decir que hay alternativas, pero reconozco que me cuesta encontrar ropa. Siempre recurres a cuatro marcas". Ahora en las alfombras rojas, afirma que también le daba "pavor" buscar look, pero ha encontrado "una estilista que me ha ayudado mucho a encontrar algunas marcas. Me voy a sentir poderosa, no quiero disimular nada. Porque soy feliz con mi cuerpo".

Y hablando de estilistas, la nuestra, María Álvarez, escogió para ella unos looks cómodos, originales y perfectos para cualquiero ocasión.

Cita en... Ginkgo Garden

Quedamos con la actriz manchega en el restaurante madrileño Ginkgo Garden, donde en su fabulosa terraza cubierta se puede vivir una experiencia diferente, con una gastronomía que aúna la cocina española y la asiática con matices internacionales en una amplia y exquisita carta. Además, podrás disfrutar de nuevos platos que se van incorporando.

Sus secretos de belleza

Antes de irme a la cama... Tengo la piel muy seca. Por eso intento limpiarme muy bien e hidratarme muy bien el rostro.

Tardo en maquillarme... Poco, pero desde que soy madre intento maquillarme muy poco porque me encanta restregarme la cara con mi hijo.

En mi neceser de viaje llevo... Pasta de dientes, hilo dental y muchas cremas.

Voy a la peluquería... Muy poco. Sólo dos veces al año para cortármelo algo.

Mi producto de belleza ideal... Una barra de labios roja.

Mi perfume... Chance de Chanel.

Ejercicio... Intento hacer cardio todos los días. Y bailar mucho.

Cirugía estética... Si vas a estar mejor, claro que estoy a favor.

Laura Galán con el equipo de Diez Minutos

