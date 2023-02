En el fondo de armario de Laura Gómez, presentadora de 'Buenos días Madrid' (Telemadrid), no faltan los vestidos de largo midi "cómodos y ajustados". Así nos lo confesó ella cuando le preguntamos por "una prenda que no falta en su fondo de armario". Pero, durante la sesión de fotos que protagonizó para nuestra revista, la periodista demostró que le sienta igual de bien un vestido que un traje de chaqueta o un conjunto de falda y jersey. Como una auténtica 'top', Laura posó con las tendencias de la temporada. Looks que creó para ella, nuestra estilista Isabel Dorado y que tú también puedes copiar, porque si te gustan algunas de las prendas o complementos te contamos dónde puedes encontrarlos.

Beatriz Velasco HEARST

Laura, muy elegante con camisa de Rinascimento, 89,90 € COMPRAR; falda lápiz de Mango, 22,99 € ; pendientes de Zara, 9,95 € ; y cinturón Relish, 70 €.

Beatriz Velasco HEARST

En uno de los salones del restaurante, con vestido azul cielo de Sprit, 59,99 € COMPRAR; zapatos de Mascaró, 199 € ; y pendientes de Zara 9,95 € .

Beatriz Velasco HEARST

La presentadora de 'Buenos días Madrid', con americana de Alba Conde, 244 € COMPRAR; jersey de cuello cisne, de Mango, 19,99 € ; falda de Zara, 29,95 € ; botas de charol burdeos, de Zara, 69,95 € ; y cadena de Uno de 50, 575 € COMPRAR.

Beatriz Velasco HEARST

Laura, muy elegante, con traje azul de Adolfo Domínguez, pantalón, 159 € COMPRAR y chaqueta, 259 € COMPRAR; camisa blanca bordada de cristales de Zara, 39,95 € ; zapatos de Mango, 49,99 € ; y pendientes de Zara, 9,95 € .

Beatriz Velasco HEARST

La periodista, con vestido plisado de Adolfo Domínguez, 199 € COMPRAR; botas de charol burdeos de Zara, 69,95 € ; pendientes de Uno de 50, 125 € COMPRAR; y pulseras Uno de 50, 235 € cada una COMPRAR.

Cita en... 'La Cruzada'

Cedida

Quedamos con Laura Gómez en su restaurante, 'La Cruzada', situado en pleno centro de Madrid. Un local precioso en el que sirven el mejor cocido de Madrid. Y no lo decimos nosotros que, por cierto, lo probamos, es que tienen un premio que lo acredita. Laura pasa mucho tiempo aquí, cuando la tele se lo permite. Con ella lo pasamos estupendamente. Es una maravilla de persona.

Su belleza al descubierto

Beatriz Velasco HEARST

Mi perfume... Agua de colonia White Musk, de Body shop.

Una prenda que no falta nunca en mi armario... Utilizo mucho vestidos midi cómodos y ajustados.

Ritual de belleza antes de acostarme... Limpieza de la piel y una buena hidratación. Desde hace poco utilizo Lierac, que es súper completa: reafirmante, anti aging…

Antes de acostarme... Veo los informativos. Estoy muy obsesionada (risas).

Cuántos días a la semana hago deporte... Los siete. Monto a caballo, hago yoga y navego. Muchos fines de semana también hago vela.

Cirugía estética: ¿a favor o en contra? No me he hecho nada, pero a favor de que cada uno se haga lo que quiera.

Laura Gómez, sus productos favoritos de belleza Crema de acabado iconencasa.com 22,00 € Comprar Pack Volumen iconencasa.com 129,00 € Comprar Texturizador iconencasa.com 35,00 € Comprar Gel efecto volumen iconencasa.com 29,50 € Comprar

Laura Gómez con el equipo de Diez Minutos

Beatriz Velasco HEARST

Texto: Susana Jurado. Fotografía: Beatriz Velasco. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán. Estilismo: Isabel Dorado. Agradecimientos: Taberna La Cruzada. Plaza de Gabriel Miró, 7, Madrid.