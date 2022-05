La dulce Gaviota de Café con aroma de mujer ha cautivado a medio mundo cantando en los campos cafeteros donde trabaja con su madre Carmenza (Katherine Vélez), igual que conquistó a su amado Sebastián (William Levy) y a otros personajes. Y, como siempre la realidad supera la ficción, ahora la actriz colombiana ha tenido ocasión de dar rienda suelta su vocación secreta como cantante en la vida real. Fue precisamente hace unos días en Madrid, donde viajó invitada para la celebración de los 30 años de ProColombia y donde además recibió el nombramiento de embajadora cultural de Colombia, por parte de la Embajada.

Ahí tuvo oportunidad de demostrar sus grandes dotes ocultas como cantante, pues, según ella misma confesó, era el primer concierto de su vida. Interpretó 10 temas y reconoció sentirse muy cómoda en esa faceta. "Me siento muy atraída por el arte musical y por la música en general. Estoy pensando, seriamente, dedicarme al canto", declaró a LOC. Añadió que se plantea incluso escribir sus propias canciones: "Me gusta mucho escribir. Nunca lo he hecho con una canción, pero estoy empezando a hacer ese ejercicio".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sobre el propio concierto explicó que: "Lo montamos en tan solo una semana, con cinco ensayos muy exprimidos. Fue increíble. Les decía a todos que me sentía como Gaviota en el bar de Don Pedro. He estado muy cómoda y acogida y me encantó ver a la gente cantar conmigo".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Laura Londoño, madre de dos niñas

Laura Londoño, que fue madre de su segunda hija Mikaela el pasado 17 de febrero -fruto de su matrimonio con el cineasta Santiago Mora, con quien lleva 10 años y tiene otra hija, Allegra-, cumplió 34 años solo cuatro días antes de convertirse en mamá por segunda vez y lo hizo en el punto más álgido de su carrera profesional, además de personal.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La actriz colombiana, que ya era reconocida en su país y a nivel internacional gracias a su exitosa carrera -con títulos como Sin senos no hay paraíso, Comando Élite, Narcos o El cartel de los sapos: el origen- ha conseguido con Café con aroma de mujer arrasar en Netflix junto al cubano William Levy, que también ha alcanzado una gran popularidad. Londoño logró en 2017 el premio a Mejor actriz protagonista por La ley del corazón, en los galardones TvyNovelas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io