La actriz, que repasó su trayectoria personal y profesional en nuestro 'Gente con Estilo' , sigue cosechando éxitos en medio mundo con su personaje de Úrsula Dicenta en 'Acacias 38' y,La intérprete es una de las galardonadas en la 'Fashion Gold Party' que celebra su décimo aniversario y que reconoce el buen hacer de otros artistas como el Enzo Attanasio o Monica Sarnelli."Me dan otro premio en Italia por mi personaje de Doña Úrsula en Acacias 38 de RTVE. Estoy muy feliz!!!", reconoce.

No es la primera vez que Montse Alcoverro recibe un premio en el país transalpino por su trabajo en 'Acacias 38'. En 2018 recogió dos galardones por su papel de doña Úrsula: se llevó el Premio TV Internazionale en la XVII edición de los Premios Napoli Cultural Classic 2018 y el Premio Grand Prix Corallo 2018 por su trayectoria profesional y éxito de audiencia y crítica.



Pedro Valdezate

"Un placer volver a Italia, también en esta ocasión para recibir un premio por mi personaje, Úrsula Dicenta, en 'Acacias 38 / Una Vita'. Gracias al Fashion Gold Party y felicidades por su décimo aniversario. Nos vemos allí el próximo 3 de junio. Miles de besos!!! Emocionada", escribió emocionada en su perfil de Instagram tras conocer la concesión del galardón. Montse Alcoverro, que posó como modelo para DIEZ MINUTOS, no para de trabajar. Uno de sus últimos proyectos ha sido una película con su buen amigo, Enrique del Pozo. En el filme, titulado ''El caso Angelus', Montserrat Alcoverro ha dado vida a Gala, la esposa de Salvador Dalí mientras que Enrique del Pozo ha dado vida al señor Canals, amigo de Dalí durante los años sesenta.

