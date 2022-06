Esta semana en Servir y proteger, entre otras cosas, Iker intenta que Quintero les dé alguna pista más sobre el negocio de las armas. Necesitan más información si quieren acabar con Víctor y toda la red que ha ido formando a su alrededor estos últimos meses. Por su parte, Martina, consciente de que el tiempo se les agota, le pide a Salas huir de la ciudad y marcharse lejos: “Solo así vamos a poder vivir un futuro tranquilo”.

No obstante, antes de que el plan de fuga se ponga en marcha, Fernando visita a Martina y le hace una revelación que podría cambiarlo todo. Por otro lado, Paolo pide a Hanna que mienta a su hijo sobre su profesión. La joven ucraniana le aconseja que sea sincero: “Cuéntale toda la verdad. Solo así podrás liberarte”. El hombre se confiesa con su vástago y le dice que dejará la prostitución para siempre.

Espe intenta animar a su hija

Cerca de allí, Sheila y Darío se despiden cuando este acepta la beca para ir a Estados Unidos. Espe se percata del estado de ánimo de su hija tras la marcha de su amigo e intenta consolarla como buenamente puede. La adolescente sopesa entonces poner tierra de por medio para desconectar de tantos problemas.

Por otra parte, Gloria se cita con Víctor en una zona alejada del barrio para hablar acerca de Julio y lo que representa para ellos. ¿Qué es lo que tendrá que decirle? Mientras, Hanna se siente culpable por no ser igual de sincera con Lidia. Esta última le pide a su pareja que que vivan juntas: “Quiero dar este paso contigo”.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io