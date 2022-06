En el capítulo de ayer de Servir y proteger, Gloria regresa al barrio y Víctor y ella se sinceran. Hoy, tras enterarse de toda la verdad sobre Rubén, Martina sufre un infarto que trastoca todos sus planes. Los médicos son claros. La paciente no solo debe quedarse en el hospital guardando reposo, sino que debe ser operada, inmediatamente, si quiere seguir viviendo. Parece que la dolencia que aqueja a su corazón es mucho peor de lo que se imaginaba. ¿Qué hará Salas ahora?

Por otro lado, Lidia mantiene una nueva conversación con Hanna acerca de irse a vivir juntas. La joven ucraniana, finalmente, acepta mudarse a casa de su novia. ¿Cómo les irá a la parejita en esta nueva etapa? Mientras tanto, Sheila le pide permiso a Espe para irse de vacaciones con la familia de su padre.

Paty quiere estar presente en el enlace de Olga y Julio

Cerca de allí, la boda de Olga y Julio se acerca. Ninguna de las personas que han formado parte de la pareja quiere perderse el evento. A la inesperada llegada de Gloria, la madre del novio y expareja de Quintero, se le suma un ansiado regreso…¡El de Paty! La antigua camarera de La Parra vuelve al barrio para asistir al enlace de su mejor amiga.



Por su parte, viéndose sola y desamparada por Víctor, Vega decide hacer la guerra por su cuenta, pero antes necesita una serie de pruebas para incriminar a Salas y negociar con la policía. Lo que la inspectora no se imagina es que justo cuando está revisando el despacho de su hasta ahora jefe, llegan varios agentes y la detienen. ¿Será este el fin de esta corrupta oficial o podrá ingeniárselas para salir libre de todo este asunto?

