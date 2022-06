'Servir y proteger' vive momentos intensos. En el capítulo de ayer, Martina fallece. Hoy, el infarto que ha sufrido la mujer no es el único golpe que recibe Víctor. El delincuente descubre que la policía está tras sus pasos y, a duras penas, logra huir cuando varios agentes trataban de llevárselo a comisaría. Mientras tanto, Olga celebra con Paty y María su despedida de soltera, ajena a los problemas que rodean su boda.

Gloria visita de nuevo a Quintero en la joyería y habla con él sobre el enlace de Julio. Tras una tensa conversación, intenta convencerlo de que vaya al enlace: “Estoy segura de que él necesita que estés ahí, aunque no te lo diga”. No obstante, estas palabras no terminan de convencer a Fernando. Quien si lo hace es Miralles. Con sus dotes de comisaría, Claudia logra que su consuegro acepte estar presente en el evento, en Servir y proteger.

Sheila se queda sin ir de vacaciones con su padre

Por su parte, Espe acepta que Sheila se marche de vacaciones con la familia de su padre y ella organiza su propia escapada. La policía le propone a Carlos irse de viaje cuando su hija esté fuera de la ciudad: “Nos vendrá bien cambiar de aires y despejarnos”. Sin embargo, su plan se viene abajo cuando Sheila le comunica a su madre de acogida que las vacaciones con su padre han sido anuladas.

Cerca de allí, Hanna teme que salga a la luz su participación en la muerte de Khan. Es el único secreto que le guarda a Lidia y teme que termine por destruir su relación. ¿Se atreverá a confesar la verdad? Al día siguiente, la boda de Olga y Julio transcurre con armonía, sin que sus asistentes sospechen el peligro que acecha.

