Hoy en Servir y Proteger, Miralles pone en marcha la investigación para atrapar al Fantasma después de que aparezca su última víctima y decide interrogar a Marcelo Gallardo, un antiguo sospechoso, que, durante mucho tiempo, estuvo en el punto de mira de la policía. ¿Fallará el instinto de la comisaria o será este el verdadero responsable de todo?

Por otro lado, más decidida que nunca, Lidia presenta su renuncia en la policía, como adelantamos en el resumen de Servir y proteger de esta semana. Néstor, que no quiere perder a su compañera, le pide a Hanna que haga cambiar a su pareja de opinión. Mientras tanto, Carlos recibe la noticia de que Inés, su exmujer, se incorpora a comisaría. ¿Cómo afectará esto a su relación con Espe? No tardaremos mucho en descubrirlo, porque el primer encuentro entre ambas es casi instantáneo. Lo cierto es que Espe siente cierta incomodidad de tener a la recién llegada tan cerca.

Cata recibe la visita de su padre Gael

En otra zona del barrio, Cata recibe la visita de su padre, Gael, con el cual tiene muy mala relación desde hace ya algunos años. Al mismo tiempo, Iker y Luna discuten a raíz del nuevo trabajo de este, quien dejó en su momento el CNI para formar una familia al lado de su novia y proporcionarles la mayor seguridad del mundo.

Cerca de allí, Marcelo amenaza a Julia, su abogada, cuando esta quiere confesar que mintió en su coartada en el momento en el que fue interrogado por los agentes a causa de la reaparición del Fantasma. Además, Gael se reencuentra con Néstor, al que conoce de su pasado criminal.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io