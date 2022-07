Hoy en Servir y Proteger, cuando parecía que la tranquilidad había vuelto a Distrito Sur después del caso de Argos y la muerte de Quintero, un nuevo criminal venido del pasado, se hace paso entre los vecinos. La comisaría recibe un misterioso paquete que la perturba sobremanera. Lo que hay en el interior de la caja le recuerda a un caso que muchos años atrás no pudo resolver. Es hora de ajustar cuentas.

Por otro lado, la llegada de Iris a Comisaría no ha dejado indiferente a nadie. Si algo caracteriza a la nueva inspectora de la UIT es su lengua afilada y su poco filtro. Sus comentarios salidos de tono no hacen más que molestar a sus compañeros, en especial, a Carlos. El joven policía mete la pata con Iris cuando esta le escucha hablar mal de ella a sus espaldas, como vimos en el capítulo de ayer de Servir y proteger.

Lidia se plantea dejar la policía

Pasan los días y el misterioso asesino apodado como el Fantasma vuelve a actuar. Sus sangrientos crímenes asustan a los habitantes del vecindario y ponen en jaque a los agentes, quienes organizan un rápido operativo para descubrir su identidad y capturarle. ¿Cuántas víctimas se cobrará el delincuente hasta que sea atrapado?

Por otro lado, Lidia recibe la sanción de Régimen Disciplinario y se plantea dejar la policía. La joven no ha sido feliz los últimos meses en su puesto de trabajo y cree que un cambio de aires le vendrá bien. Además, Olga y Julio regresan a Italia luego de despedirse de sus respectivas familias. Verona les espera, así común futuro feliz y prometedor.

