Hoy en Servir y Proteger, Olga teme por su embarazo y por Julio, al que nadie consigue localizar. Desde la muerte de su padre, el chico anda como pollo sin cabeza y su ya esposa teme que esto le termine pasando factura. ¿Terminará su matrimonio antes casi de empezar? Afortunadamente, para la chica, tanto ella como su bebé salen de peligro.



Por otro lado, la inspectora Aldana sigue presionando a Lidia y a Hanna con la carta que ha descubierto. Quiere que alguna de las dos se desmorone y confiese algo que, en realidad, nunca ha pasado. La investigación de la mujer concluye, dejando el futuro de la policía de Distrito Sur, totalmente, en el aire.

Lidia tiene un fuerte encontronazo con Iris

Lo ocurrido con Lidia provoca una serie de chismorreos entre sus compañeros del cuerpo. Concretamente, Iris no puede mantener la boca cerrada y esto provoca que tenga un encontronazo con Lidia. Esta última le cuestiona a la recién llegada que se sienta con derecho de opinar sobre lo sucedido con Hanna cuando, ni siquiera, ella estaba aquí en ese momento.

Por su parte, Luna empieza a ser consciente de que su trabajo nocturno al frente del pub le impide compaginar su nueva vida familiar y teme que esto termine suponiendo un problema en su relación con Iker ahora que él fue capaz de dejar el CNI por ella. Mientras, en Comisaría, superada por todo lo que está sucediendo, Hanna pide a Lidia romper su relación. Lo último que quiere es perjudicarla en su futuro dentro del cuerpo y así se lo hace saber. Descubre qué más va a pasar esta semana en Servir y proteger.

