Hoy en Servir y Proteger, parece que los problemas no terminan para Espe. Además de la llegada de la exmujer de Carlos a comisaría, como vimos en el capítulo de ayer de Servir y proteger, ahora tiene que enfrentarse también a Soledad. Resulta que la mujer ha regresado al barrio con una clara intención: hacer que Sheila se vaya a vivir con ella. A la policía no le queda más remedio que hablar sobre esto con su hija de acogida. Está en manos de la adolescente la decisión de irse o de quedarse a su lado.

Mientras tanto, las cosas entre Inés y Carlos no han empezado bien. La pareja de compañeros discute, y mucho, acerca de su pasado en común, así como sobre los motivos que les llevaron a terminar con su matrimonio. Por otro lado, Julia no se deja amedrentar por las amenazas de Marcelo y termina confesando a los agentes que este mintió sobre su coartada cuando le interrogaron por los crímenes del Fantasma.

Luna se entera de que Bea quiere vender el Moonlight

Cerca de allí, Luna descubre que Bea quiere vender el Moonlight y romper así con el único lazo que la ataba a Distrito Sur. Así pues, la chica piensa, seriamente, en comprar el local y convertirse en su dueña. ¿Qué pensará Iker de todo esto? A su vez, Lidia recapacita tras tener una charla con Néstor y Hanna. La policía decide no abandonar el cuerpo.

Al día siguiente, las cosas se complican bastante para Julia. A primera hora de la mañana, la mujer descubre que Marcelo ha movido sus hilos para que la despidan del bufete donde trabajaba. Este parece ser solo el principio de su venganza por haberle delatado.

