En Servir y proteger hoy Luna, después de saber que Bea está pensando en vender el local, toma la decisión de comprar el Moonlight. Por otro lado, Sheila duda sobre si marcharse con su madre o quedarse con Espe en Distrito Sur, tras enterarse de la propuesta de su madre en el capítulo de ayer de Servir y proteger. Después de mucho pensarlo, la adolescente resuelve quedarse en su barrio con su madre de acogida: “Creo que no voy a estar en otro sitio mejor que aquí”. Esto es algo que alegra, enormemente, a Espe.

La policía descarta a Marcelo como el Fantasma cuando se descubre que estaba implicado en otro crimen diferente. No obstante, la investigación para descubrir la identidad de este nuevo criminal sigue adelante y los agentes llegan hasta una nueva pista que podrá llevarlos directos al terrible delincuente. ¿Estarán cerca de atraparlo o pasará como con Argos?

Iker y Luna deciden marcharse a Valencia

Por si esto fuera poco, un nuevo homicidio se produce en la zona y la sospechosa es, nada más y nada menos, que ¡Soledad! Sheila no puede creer que su madre vaya a ir de nuevo a la cárcel. ¿Será culpable del delito que se le imputa? Por su parte, Iker recibe una oferta de trabajo en Valencia y Luna decide irse con él para empezar allí una nueva vida juntos.

La pareja reúne a sus seres queridos para contarles todo acerca de su marcha. Tras despedirse de ellos y de Distrito Sur, se van. Así pues, el Moonlight se queda sin comprador, hasta que Gael hace una suculenta oferta por el bar. Además, Julia se ofrece como abogada voluntaria en el Centro Cívico.

