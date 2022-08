Los días pasan y el caso del Fantasma se hace cada vez más complicado, en Servir y Proteger. La policía le encarga a Fabián elabora un nuevo perfil del Fantasma. Mientras tanto, el resto de agentes de Distrito Sur sigue buscando a los pandilleros del metro, algo que preocupa bastante a los vecinos de la zona.

En la cárcel, Hanna no está dispuesta a permitir que Rebeca continúe vendiendo droga adulterada, así pues, decide tomar cartas en el asunto y avisar a los celadores de lo que está pasando delante de sus narices. A su vez, un nuevo joven llega al barrio. Se trata, nada más y nada menos que de Saúl, el hijo de los Galván, quien regresa a casa de sus padres con un secreto que necesita ocultar.

Marcos quiere ayudar a un pandillero del metro

Cae la noche en la ciudad y Miralles se presenta en casa dispuesta a descansar tras una terrible jornada en comisaría. Ya en su hogar, recibe un misterioso dibujo que parece relacionado con el Fantasma. “Necesito hablar de esto con Fabián mañana”, piensa la mujer mientras observa con delicadeza y detalle cada línea del boceto.

Por otro lado, Marcos, con la ayuda de Carol y Julia, se propone ayudar a uno de los pandilleros a salir de la banda e Isidro consigue cobrar la deuda de Rafael. De nuevo en prisión, Hanna salva a Vega de una paliza, confesando a Rebeca que la delató ella y no la exinspectora, como la reclusa pensaba. Además, La Europol localiza el domicilio de Falcón en Ámsterdam gracias a las pesquisas de Lidia y ésta viaja para participar en el operativo.

