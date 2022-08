Hoy en Servir y Proteger, de nuevo la violencia se hace palpable en Distrito Sur. Una peligrosa pandilla da una paliza a un vigilante del after de Marcos y este recibe una serie de advertencias. Bremón está preocupado por las amenazas que sufrió Marcos por parte de los Escorpiones y decide tomar cartas en el asunto para proteger al muchacho. Mientras tanto, Rafael, un proveedor de María, está pasando apuros por una deuda y parece muy complicado que salga de ellas bien librado.

Por otro lado, Gael cuenta a Julia que su hija está en la cárcel y quiere hacer lo que sea necesario para ayudarla. ¿Tendrá la abogada que hacer hueco para un nuevo caso en su apretada agenda? A su vez, Lidia sigue la pista de Falcón para ayudar a Hanna en su juicio. Cree que este nuevo dato es crucial para lograr que su novia salga indemne de su ausencia ante el tribunal. Si algo tiene claro la agente es que no va a dejar sola a su chica, como ya vimos en el capítulo de ayer de Servir y proteger.

Hanna es testigo del tráfico de drogas en prisión

Al día siguiente, unos nuevos vecinos llegan a Distrito Sur. Se trata del matrimonio formado por Noemí e Isidro Galván, Ambos aterrizan en el barrio con su negocio de compraventa y algún que otro asunto turbio entre manos. ¿Romperán la paz que se respiraba en el ambiente tras la muerte de Quintero?

Paralelamente, Isidro cree saber cómo resolver el asunto de Rafael, y Hanna es testigo del tráfico de drogas en la cárcel. La ucraniana no sabe muy bien cómo manejar esta delicada situación y, por supuesto, le pide ayuda a Lidia.

