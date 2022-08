Esta semana en Servir y proteger, tras investigar a fondo a Hurtado, la policía confirma que no es El Fantasma. Mientras tanto, Vega evita que Elena mate a Hanna por orden de Falcón. Tras enterarse de lo ocurrido en prisión, Lidia y Néstor investigan el intento de asesinato de la ucraniana y le ofrecen protección durante su estancia en la cárcel. ¿Tratará de acabar con ella de nuevo?

Con tal de mantener a su familia unida, Isidro decide darle una oportunidad a Saúl en el negocio de cobros, al mismo tiempo que Inés reconoce a Fabián que sigue enamorada de Carlos. La policía, que no puede seguir reprimiendo sus sentimientos, le confiesa a su exmarido que sigue queriéndole. ¿Cómo afectará esta revelación a su noviazgo con Espe?

Para su decepción, Gael descubre que Julia han salido a cenar con Matías. La pareja, por su parte, se plantean si continuar su relación. Finalmente, tras la negativa de la abogada a aceptar una nueva cita, el médico decide olvidarse de ella.

Inés y Carlos se encargan juntos de un nuevo caso

Pasan los días e Inés empatiza con Ágata, una vecina del barrio que cree que sufre mal de ojo. La mujer paga a un vidente para que le quite la supuesto maldición y Carlos e Inés creen que la está estafando. Es hora de entrar en acción y proteger a la ciudadana. Luego de mucho investigar, Inés encuentra testimonios contra el Maestro Binoke y se los muestra a Ágata para que abra los ojos con respecto a su supuesto salvador.

En Comisaría, la policía descubre que el abogado de Falcon encargó a Elena el asesinato de Hanna. Mientrast, Kiko, el exnovio de Cata, reaparece en su vida y amenaza a Gael con destruir el pub si su hija no acepta pasar droga dentro de la cárcel. Preocupado por lo que pueda pasarle a Cata, Gael recurre a Isidro para neutralizar a Kiko y le pide a su hija que no acepte el chantaje de su ex novio.

Fabián empieza a colaborar con el centro cívico y recibe la inesperada visita de su ex, Mario, con quien no mantiene muy buena relación. Carol media entre la expareja para que lleguen a un acuerdo. Paralelamente, Matías se gana la simpatía de Miralles cuando acude a cenar a su casa.