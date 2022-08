Miralles y Bremón interrogan a Francisco Hurtado, que da datos sobre los asesinatos del Fantasma que demostrarían que es él en Servir y Proteger. Sin embargo, a pesar de lo convincente que resulta el supuesto delincuente, Claudia y Emilio no creen que ante ellos esté el buscado criminal. Pero ¿Por qué se hace pasar Francisco por el Fantasma?

Por otro lado, Inés decide hacer una sesión de terapia con Fabián, al mismo tiempo que Saúl miente a sus padres y les dice que su amigo Alex ya ha cobrado del moroso. No obstante, las mentiras tienen las patas muy cortas y, tanto Noemí como Isidro descubren que su hijo ha ido por libre cobrando la deuda de su amigo ¿Qué harán ahora que han descubierto su mentira?

Vega trata de advertir a Hanna sobre Elena

En la cárcel, Vega sospecha que su compañera de celda oculta algo y así se lo hace saber a Hanna. La exinspectora de policía le advierte a la ucraniana que Elena no es trigo limpio y le pide que tenga cuidado con la reclusa. Sin embargo, Hanna, que no se fía de Vega, decide no hacer caso a sus advertencias bien intencionadas.

Por su parte, Gael mantienen una conversación con Julia en la que termina confesándole que estuvo en la cárcel cuando era solo un jovenzuelo. Mientras tanto, Inés y Espe hacen un buen equipo trabajando juntas en la UFAM, algo por lo que reciben la felicitación de parte de sus compañeros. Y Julia acepta cenar con Matías después de haberle ayudado con su caso ¿Surgirá el amor entre ambos?