Hoy en Servir y Proteger, el plan para convertir a Cata en la “mejor amiga” de Rebeca no está funcionando como se pensaba. La reclusa no se fía de las intenciones de su compañera de celda y le hace pelea con otra presa para demostrarle así la, supuesta, lealtad que le tiene: “Como comprenderás, debo guardarme muy bien las espaldas y no puedo poner mi seguridad en manos de alguien que ha estado antes en tratos con mis enemigos”.

Mientras tanto, Fabian vuelve a rechazar a Saúl y este la lía en el pub por despecho. Parece que el pequeño de los Galván no se toma nada bien una negativa por respuesta. El psicólogo ya no sabe como decirle que su relación no da para más y, si bien es cierto que en un primer momento pensó que podrían tener algo, se ha dado cuenta de que son incompatibles y prefiere que cada uno siga su camino por separado.

Noemí trata de mediar entre Saúl e Isidro

Tras este nuevo rechazo, Saúl se desquita con su padre y ambos vuelven a discutir. Noemí trata de mediar entre los dos y les pide que hagan las paces: “No puedo estar todo el día pendiente de que no os peleéis”. Creyendo que el problema ya está solucionado, la mujer vuelve a sus negocios, que se basan en engatusa a Irene para que le malvenda su colección de trenes, como adelantamos en el resumen de Servir y proteger de esta semana.

Paralelamente, de nuevo en prisión, Rebeca pide a Cata que mate a Teresa: “Solo así podré confiar en ti y saber si eres digna de estar a mi lado en mis negocios”. Cata, para evitar el fatal desenlace, se alía con Vega y ambas logran que Tere confiese que se autolesionó para incriminar a Hanna.