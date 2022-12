Hoy en Servir y proteger, Isidro, en prisión, sigue intentando que Noemí cambie de parecer respecto a Lorenzo. El patriarca de los Galván teme que, ahora que está en la cárcel, su hermano aproveche su ausencia para robarle a su familia o hacerles daño. Sin embargo, parece que su esposa y su hijo siguen ciegos con el mafioso.

Los policías cada vez están más preocupados por la actitud de Yolanda, quien no puede olvidar a Iván y parece haber perdido por completo la ilusión en su trabajo y en la vida. Lidia, que no puede ver así a su compañera y amiga, trata de echarle una mano y hacerle reaccionar. No obstante, las cosas no salen como esta esperaba y Yolanda se hunde aún más en su soledad.

Iris cree que debe dejar de trabajar con Isma

Mientras tanto, el robo de las botellas da un giro inesperado y se convierte en algo personal. Resulta que el ladrón de los vinos es alguien que la policía no esperaba y que echa por tierra todo el operativo que ya tenían pensado para darle caza. Además, Isma tiene problemas en el trabajo por su relación con Iris.

Debido a esto último, la joven inspectora toma la decisión de dejar de trabajar con Isma. Cree que estar separados ls beneficiará a ambos ¿Estará de acuerdo su compañero u opinará otra cosa? Por su parte, Isidro intenta recuperar a su hijo, pero Saúl tiene claro de qué lado está. No piensa darle la espalda a su tío para favorecer a su progenitor, a quien ahora solo puede ver como el asesino de Boi. Descubre qué más va a pasar esta semana en los capítulos de Servir y proteger.