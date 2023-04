Los romances difíciles nos gustan. El público español se ha enganchado tantas veces a ficciones en las que hay dos protagonistas viviendo un amor de película y un millón de impedimentos para su felicidad que ya hemos perdido la cuenta. Muchos recordamos con cariño series tan distintas como Gran Hotel, Las chicas del cable o El Príncipe. Pero en esta ocasión toca recordar una de las propuestas que más nos engancharon a finales de los 2000, Sin tetas no hay paraíso, versión española de la original colombiana del mismo título.

La ficción, de tres temporadas, se emitió en Telecinco entre 2008 y 2009 con un éxito arrollador. Su atractivo se debía al gancho de la historia en la que una adolescente se reencuentra con un antiguo vecino que ha pasado de ser una víctima a ser un narcotraficante con gran poder, llegando a verse atrapada por ese entorno. ¿La razón? Los dos jóvenes se enamoran sin remedio, obligados a luchar permanentemente entre la atracción que sienten y la vida de peligros que les acecha. Ella era Catalina (Amaia Salamanca, Bienvenidos a Edén, A pesar de todo) y él Rafael "el Duque" (Miguel Ángel Silvestre, Sky rojo, La casa de papel), y sus carismáticos personajes fueron el otro gran motivo por el cual Sin tetas no hay paraíso acabó siendo un auténtico fenómeno de masas.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

15 años después y aún no hemos salido de Duque y Cata. Todas las temporadas de 'Sin tetas no hay paraíso' ya disponibles. pic.twitter.com/AcmLCZu5LD — Netflix España (@NetflixES) April 21, 2023

​

Sin tetas no hay paraíso: dónde ver la serie de Telecinco en plataformas

Pese a que en 2009 tuvimos que despedirnos de nuestros personajes favoritos, Sin tetas no hay paraíso ha tenido más vidas en televisión. En 2018 Divinity recuperó la ficción y, para los más fanáticos (o aquellos que se la perdieron), también era posible verla a través de Mitele desde que la plataforma de streaming de Mediaset entró en funcionamiento.

Pero no es el único proveedor de series a la carta en el que podemos ver la ficción. Sin tetas no hay paraíso lleva disponible desde hace años en Amazon Prime Video pero, si esta no es tu plataforma habitual, desde el viernes 21 de abril tenemos otra oportunidad para disfrutar de sus capítulos. Netflix ha decidido recuperar las tres temporadas completas dado el éxito de otros rescates de otras cadenas generalistas españolas, como ocurrió con Sequía, La cocinera de Castamar, La valla o Motivos personales.