Las hermanas Safiye y Gülben de Inocentes nos sorprenden todas las semanas con sus traumas de la infancia y su aspecto anticuado y monjil. Pero las actrices que las intrerpretan, Ezgi Mola y Merve Dizdar no tienen absolutamente nada que ver con ellas. Así lo han demostrado en más de una ocasión, cuando han tenido que recoger algún premio por su excelente actuación, pero ahora nos vuelven a sorprender con un aspecto totalmente diferente en el exitoso musical Alize, que protagoniza Serenay Sarikaya (Medcezir) desde hace varios años.

Esta colorida y animada obra de teatro, basada en la historia de Alicia en el país de las maravillas, se estrenó en 2019, pero se tuvo que interrumpir debido a la pandemia de la Covid-19. Y este mes de marzo han podido retomar las representaciones en Estambul. En la historia, Ezgi Mola (Safiye) encarna a La Reina de Corazones, y Merve Dizdar (Gülben) al Gato. Las dos sorprenden con llamativos maquillajes, trajes y peinados, que nada tienen que ver con las hermanas Derenoglu de Inocentes. Además, bailan, cantan y demuestran ser unas auténticas mujeres camaleónicas sobre el escenario.

Ezgi Mola y su corte de pelo

Ezgi Mola, además, llamó la atención recientemente por su radical corte de pelo, que contrasta enormemente con el aspecto de ella que vemos todos los lunes y martes por la noche en Antena 3. Lo más sorprendente es que ese será el nuevo look de la traumatizada Safiye en los capítulos que se graban actualmente en Turquía y que precisamente se corta el pelo en una de las escenas, al llegar al capítulo 61.

Cumplía 38 años el pasado 29 de marzo y quiso compartir una bonita imagen soplando dos velas de una tarta elaborada con frutos rojos y en un entorno muy íntimo, probablemente junto a su novio, el hostelero Mustafa Aksakallı.

Aunque continúan grabando Inocentes, la actriz ha podido participar en otra serie este año Ersan Kuneri, de tan solo 8 episodios y precisamente junto a su 'hermana' Merve Dizdar, que se encuentra actualmente en postproducción.

Merve Dizdar, tan exitosa como Ezgi Mola en su trayectoria

La tímida Gülben de Inocentes cuenta también con una amplia trayectoria en su carrera. A sus 35 años, trabaja en televisión desde 2012 y ha participado en casi 20 producciones, alguna tan conocida como Mucize Doktor. También ha trabajado en una decena de películas y ocho obras de teatro.

Al igual que Ezgi, Merve ha combinado las grabaciones de Inocentes, que comenzaron en 2020, con otros proyectos, como la serie mencionada anteriormente, la película Kuru Otlar Üstüne -que se estrenará en 2023-, y el cortometraje Lovers of the Other Side.



