En la emisión de esta semana de Pasión de Gavilanes de los capítulos 44 y 45 de hoy, Rosario se presenta en la hacienda de Sara en busca de su hija. Sabe que Muriel se está quedando allí después de la pelea que tuvieron por el amor de Juan David. El encuentro entre las dos mujeres hace que el rencor que se tiene desde hace más de dos décadas, brote una vez más y las consecuencias podrían ser fatales.

La cantante le dice a Elizondo que ella empezó con esta enemistad cuando le quitó al hombre de su vida, refiriéndose a Franco Reyes: “Me arruinaste la vida y nunca me pediste perdón por ello”. La hacendada, por su parte, responde que eso ya es cosa del pasado y que no va a permitir que le falte el respeto en su propia casa. Cuando Rosario se va de la casa, la nostalgia invade a Sarita y comienza a recordar los momentos vividos junto a su desaparecido esposo.

Óscar visita a La Gitana para pedirle ayuda

Mientras tanto, Óscar busca a La Gitana y le ofrece todo el dinero que quiera con tal de que Romina y su hijo se larguen de la casa del molino: “No pueden seguir tan cerca de mi familia, es aun peligro”. La mujer le contesta que no todo es cuestión de dinero, pues, sino, hace tiempo se hubiera ido. La Gitana le hace entender que su ahijada está empeñada con ser su esposa y no parará hasta que eso ocurra: “Quiere ocupar el lugar que ahora le pertenece a Jimena y estar a tu lado. Hará lo que sea por lograrlo”.

Por otro lado, los mellizos planean cómo acabar con el extorsionador. Ahora están solos, ya que su tío solo tiene cabeza para asuntos maritales. Por eso, deciden ir por su cuenta a encontrarse con el hombre que los está amenazando. Ambos reciben una llamada donde les indican el sitio al que tienen que ir para entregar el dinero.

