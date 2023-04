El actor de telenovelas mexicanas míticas como 'El privilegio de amar' Andrés García ha fallecido este martes 4 de abril a los 81 años. Según han recordado varios medios locales, el intérprete, que era de origen dominicano, padecía desde hace unos años una cirrosis hepática que le ha costado la vida tras sufrir varias complicaciones. García ha muerto en su casa costera de Acapulco, en el Estado de Guerrero, junto a su última mujer, Margarita Portillo, pero no junto a sus cuatro hijos, de los que llevaba un tiempo distanciado. Recordamos a todos los famosos que han fallecido este 2023.



Precisamente fue Margarita quien daba los últimos partes de salud del actor, y uno de los últimos ya indicaba el final fatal: "Tiene ascitis (acumulación de líquido en el abdomen), tiene inflamación en sus órganos, en el estómago, tiene debilidad. Sí come, pero lo que no debe y presenta diarreas intermitentes", comentó al medio El Universal.

De padres españoles que emigraron tras la Guerra Civil que estalló en 1936, Andrés García nació y pasó sus primeros años en Santo Domingo, que con la implantación de la dictadura de Rafael Leónidas decidieron cambiar de residencia y se marcharon a México, donde pronto empezaría a trabajar conduciendo lanchas. Allí fue descubierto por productores de cine, que le ofrecieron su primera oportunidad en la serie 'Chanoc' (1967), de la que fue protagonista. Desde entonces no paró de trabajar, y acumula más de 100 títulos en su filmografía.

La actriz Anahí, entre los famosos que han despedido a Andrés García en redes sociales Anahí Instagram

Con fama de mujeriego ("Empecé a contar a los 16 con cuántas mujeres me acostaba y paré a los 26 cuando iba por 600", dijo en una entrevista en 2021), y tras casarse tres veces, sentó la cabeza en 2013 al pasar por el altar una cuarta vez con Margarita Portillo. Fue con sus dos primeras esposas con las que tuvo a sus 3 hijos oficiales, Leonardo, Andrés y Andrea, pero con los años habló de que tenía una cuarta hija, Michelle Arena, a la que conoció cuando ya era mayor: "Arena yo me vengo enterando que existe cuando ya tenía 36 años, porque luego las mamás les pasan algo raro al tener un hijo de una persona famosa porque creen que uno se los va quitar", dijo el cantante […]. La he visto dos o tres veces", contó en una entrevista.

La relación con todos ellos fue tirante en los últimos años, pero García sabía bien por qué, y lo reconoció en unas declaraciones en 2021: su obsesión con el trabajo le impedía pasar tiempo con ellos, y cuando intentó un acercamiento ya era demasiado tarde. Además, todos sus hijos estaban en contra de su relación con Margarita Portillo: decían que sólo le quería "por interés", pero lo cierto es que ella ha estado en su lecho de muerte mientras que ellos, que viven entre EEUU y México, ni siquiera se sabe si acudirán al entierro. La herencia del actor también es todo un misterio, y en los últimos meses ha habido todo tipo de rumores que quizá pronto se resuelvan.