El pasado mes de enero arrancó la reemisión de la telenovela La tempestad en Divinity. En los capítulos de la semana pasada vimos cómo Damián y Marina se reconciliaron para disgusto de Hernán, que ya maquinó nuevas formas para separar a la pareja. En los capítulos 82 y 89 de esta semana en La tempestad, sintiendo que su final estaba cada vez más cerca, Beatriz tomó la decisión de sincerarse con su hija y contarle la verdad acerca de su origen. Pero hay algo que aún se guardó para ella, el nombre de la verdadera madre de Marina. Por otra parte, Hernán mató unos matones a La Tempestad, pero sus planes no salieron como él esperaba.

Hernán dio un paso más en su plan para acabar con Mercedes por completo y le pidió a Marina deshacer la sociedad y recuperar el capital que invirtió en su momento en la naviera. La dueña de Neptuno, ajena a lo que su gran enemigo estaba urdiendo en su contra, acompañó a Magdalena en su salida de la clínica y recibió la visita del comandante Robles. Mientras, los federales pusieron cerco a Blas, la mano derecha de Ernesto.

Damián logró que Marina le diese una oportunidad y esta, a su vez, le propuesto comenzar a vivir juntos: «Me gustaría que antes nos casáramos, pero sé que Esther no te dará pronto el divorcio y no quiero esperar más para estar contigo». El marinero aceptó encantado: «Ya me imagino nuestra casa llena de niños de aquí a unos años», comentó Damián, quien no sabía todavía que su amada estaba esperando un hijo.

Úrsula se propuso conquistar a Hernán

Por otro lado, Úrsula cambió de planes y ahora su objetivo a conquistar era Hernán. «Deberías olvidarte de Marina de una vez y dejarme a mí hacerte feliz», le dijo al pérfido empresario tras hacer el amor con él. Sin embargo, este se negó a poner fin a la obsesión que siente por la muchacha.

A su vez, lejos de allí, Ernesto siguió reponiéndose de sus heridas y esperando el momento perfecto para reaparecer en la vida de sus enemigos. No obstante, todo se complicó cuando Blas, su mano derecha, fue detenido. Por otra parte, Mercedes habló con el comandante Robles y se puso a su disposición para colaborar en el caso que estaba armando con Hernán y Fulgencio. Paralelamente, Beatriz sufrió un colapso y se desmayó. Fue Rebeca quien la encontró tirada en el suelo y la llevó al hospital de urgencia. Los médicos la examinaron y le hicieron varias pruebas. Había sufrido una embolia que le impedía hablar y moverse a partir de ahora.