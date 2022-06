En la emisión de hoy de Pasión de Gavilanes de los capítulos 44 y 45, comprobamos que la última visita de Rosario a casa de Sara, ha dejado a esta segunda sumida en un mar de recuerdos. Elizondo no deja de pensar en Franco y rememora alguno de los momentos que vivieron juntos después de su boda. Pensar que este la abandonó sin ninguna explicación es una losa que carga sobre sus hombros.

Mientras tanto, la cantante sigue interesa en saber cómo va evolucionando la relación entre su hija Muriel y Juan David. Lo cierto es que el romance de los jóvenes va viento en popa y han encontrado en Juan y Norma a su máximo apoyo. El matrimonio, unido a los mellizos, asegura a los enamorados que harán todo lo que esté en su mano para que puedan vivir su noviazgo sin ataduras. Por su parte, Montes teme que la llegada de su esposo Samuel esté tan próxima. Tiene claro que con él cerca, no podrá llevar la misma vida, libre y alocada, que ahora.

La Gitana traiciona a Romina a cambio de dinero

Por otro lado, Óscar siente que el secreto que lleva ocultando desde hace tantos años está a punto de salir a la luz. Es más, Juan, alentado por Norma, habla con su hermano y le comenta que la única opción que tiene para salir bien librado de esta, es lograr que Romina se vaya de sus tierras: “Esa mujer supone un gran peligro para ti y para tu matrimonio”.

Desesperado, Óscar acude de nuevo a la casa de La Gitana y le pide ayuda para sacarse a su ahijada de encima. La bruja acepta traicionar así la confianza de la mujer, pero no piensa hacerlo gratis: “Págueme un buen precio y le prometo que conseguiré que Romina se vaya de una vez”.

Por su parte, los mellizos enfrentan solos las constantes amenazas del extorsionador, que no deja de llamarles. El tiempo para pagarle la cantidad que les pidió se agota. Sin poder contar con su tío Óscar, toman la decisión de enfrentarlo solos.

