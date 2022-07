Tras los acontecimientos de la primera parte del capítulo 47 de Pasión de Gavilanes que vimos la semana pasada, en que un trágico suceso provocado por Romina estuvo a punto de acabar con la vida de Gabriela, en la emisión de hoy de Pasión de Gavilanes vemos la segunda del capítulo 47. En ella descubrimos que, aunque la ambulancia está en camino, la vida de Gabriela corre peligro debido a la gran cantidad de sangre que ha perdido tras el disparo que ha recibido de Romina. Cuando sus demás hijas se enteran de lo sucedido con su madre llegan de inmediato a casa de Jimena para prestar su ayuda en lo que necesiten. Incluso Muriel Caballero se traslada hasta el lugar de los hechos y se ofrece a colaborar en lo que sea: “Si necesita algo, no duden en pedírmelo. Ustedes me auxiliaron cuando yo mas lo necesita y debo corresponder a ese cariño”.

Demetrio aprovecha la ocasión para ganarse la confianza de los Reyes Elizondo y permanecer en casa de Gabriela todo el tiempo que necesita para llevar a cabo sus planes. Además de quedarse a su lado hasta el final de la operación, le dona sangre para salvarla: “Es lo menos que podía hacer por una buena amiga. Ella es muy importante para mí”. Toda la familia se lo agradece mucho, sin embargo a Gaby aún le inspira desconfianza.

Adela busca a Pablo en casa de La Gitana

Por otro lado, Norma y Juan analizan el ataque que sufrió Gabriela y concluyen que fue un atentado en contra de Jimena. “Hay alguien ahí fuera que ha tratado de matar a mi hermana. No puedo quedarme de brazos cruzados”, dice Norma. Tras discutirlo, prefieren esperar a que Gabriela esté fuera de peligro para comentar con el resto de la familia sus sospechas.

Lejos de allí, la Gitana recibe la inesperada llamada de Adela Carreño, quien pregunta por el paradero de Pedro Millares: “Hace tiempo que no sé nada de él y quiero cerciorarme de que se encuentra bien. Estoy algo preocupada”. La bruja asegura no saber nada acerca de dónde está su nieta y, mucho menos, el estado en el que se encuentra.

