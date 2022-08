La semana pasada en Pasión de Gavilanes la llegada de Samuel Caballero al pueblo puso a Rosario y a Muriel muy nerviosas. Pero los acontecimientos de los nuevos episodios avanzan por otros derroteros. Gracias a la reunión de Juan y Óscar con los abogados, en el capítulo de hoy de Pasión de Gavilanes se revela que su hermano está cumpliendo condena en una prisión de Qatar por supuesto nexos con el narcotráfico. ¿Por qué detuvieron a Franco Reyes? Al parecer, los investigadores consideraron que el origen de una serie de exportaciones que realizó con un socio no era claro, así que concluyeron que había algo ilegal, lo apresaron y lo incomunicaron.

Sin embargo, los documentos que encontró Jimena son la clave para demostrar la inocencia de Franco. Juan y Norma serán los encargados de viajar y rescatar al esposo de Sara, quien no tiene ni idea de lo que está pasando.

Cuando Juan y Norma anuncian su viaje, tanto Juan David como los mellizos sospechan que esconden algo, pero no consiguen descubrir nada. En tanto, don Martín, augura que, si logran “rescatar al pajarito que está en una jaula muy grande, los bichos que están al acecho los perseguirán”. ¿Qué significan las palabras del abuelo? ¿Llegarán más enemigos de los Reyes?

Demetrio se imagina su boda con Sara y su posterior muerte

Aunque Demetrio aprovecha cualquier oportunidad para acercarse a Gaby, también hace lo posible para conquistar a Sara. De hecho, continúa con las remodelaciones en su hacienda y promete traer un cuadro que les encantará. ¿De qué se trata?

Después de que Sara se muestra vulnerable al ver una fotografía de Franco, Demetrio empieza a imaginarse lastimando a Sara y al tenerla tan cerca no puede resistirse y la besa en contra de su voluntad. Obviamente, la madre de Gaby lo rechaza y golpea. Más tarde, durante una cena en casa de Gabriela Demetrio sigue imaginando su boda con Sara y su posterior muerte.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io