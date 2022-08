La semana pasada en Pasión de Gavilanes la llegada de Samuel Caballero al pueblo puso a Rosario y a Muriel muy nerviosas. Pero los acontecimientos de los nuevos episodios avanzan por otros derroteros. En el capítulo de hoy de Pasión de Gavilanes, con la excusa de estar preocupada por la seguridad de Muriel, Rosario Montes invita a Juan David a su casa, y a pesar de que él conoce las verdaderas intenciones de la cantante acepta reunirse con ella. Sin embargo, esa cita no se concreta debido a la aparición de Samuel Caballero, quien no tarda en exigirle a su esposa que cumpla con sus “obligaciones maritales”. Rosario se resiste, pero no puede hacerle frente al hombre que tanto la atemoriza.

Cuando Juan David se entera que Montes no puede recibirlo porque está con su esposo se comunica con Muriel y la pone al tanto de la situación. Poco después, Gunter hace lo mismo y le pide que no interrumpa a sus padres.

Los mellizos, preocupados por Sibila y por Gastón

Mientras los mellizos les llevan obsequios a Sibila y a su hermanito, Demetrio teme que la hermana de Nino lo reconozca, por lo tanto, busca la manera de deshacerse de ella. Con la excusa de que Romina puede ser un peligro para ellos sugiere que Gabriela los reciba en su casa.

A pesar de que la idea no le encanta, Gabriela no le puede decir que no a Demetrio, así que se reúne con Jimena y le propone encargarse de la familia de Nino, sin embargo, ella se niega rotundamente y no duda en enfrentarse a su madre y su hermana Sara para defender a los pequeños.

Para evitar más conflictos, hablan con Sibila y dejan que ella decida donde quiere vivir. Ella se rehúsa a separarse de Gastón y resuelve quedarse con Jimena. No obstante, Gabriela y Sara proponen que pase un tiempo en la otra hacienda antes de rechazar el ofrecimiento.