La semana pasada en Pasión de Gavilanes Sara sopesó la idea de darle una oportunidad a Demetrio, mientras que Samuel hizo acto de presencia en San Marcos provocando el caos. En en capítulo de hoy de Pasión de Gavilanes, Romina desentierra la escopeta que escondió en el bosque y a pesar de las advertencias de su madrina, la madre de Duván se lleva el arma a su casa. ¿Cuál será su próximo movimiento? ¿Intentará atacar a Jimena una vez más? La Gitana trata de calma a su ahijada, que parece estar fuera de controla, pero nada de lo que hace surte efecto.

Por otro lado, Muriel se enfrenta a su madre luego de enterarse que le pidió a Juan David que no la invitase a salir los fines de semana. Por supuesto, Rosario aprovecha la oportunidad para generar dudas en su hija: “Ese muchacho te está mintiendo. Quizá es que no tiene muchas ganas de verte”. Por supuesto ella no cae en su juego de su progenitora.

Gaby sufre al recordar la muerte de Nino

Lejos de allí, Gaby sigue sufriendo por el recuerdo de Nino. La joven está segura de que Demetrio tuvo algo que ver en la muerte del chico y de su abuelo, pero no puede hacer nada para probarlo. Necesita investigar por su cuenta qué fue lo que ocurrió, aunque toda su familia se oponga a que meta sus manos en el asunto.

A su vez, Franco está ansioso por ver a su familia. Estos días en la hacienda de Norma y de Juan le están sirviendo para volver a su realidad y a dejar a un lado todo lo que ha sufrido estos años en la cárcel de Qatar. No obstante, sabe que debe seguir esperando, pues todavía no está preparado para enfrentar a Sara y a sus hijos.