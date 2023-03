Pocos programas de televisión permiten a personajes famosos mostrar partes de sí mismos que, en cualquier otra ocasión, camuflarían y controlarían férreamente. Pero el encanto de las experiencias de aventura de Planeta Calleja nos ha dejado ver facetas ocultas y aspectos de su personalidad inesperados. Una de las claves es la confianza que depositan en el equipo de Zanskar Producciones, que les preparan rutas de ensueño hasta lugares recónditos del mundo que huyen del turismo. Por eso sorprenderá a la audiencia comprobar que, por primera vez, en la temporada 11 de temporada 11 de Planeta Calleja, Jesús Calleja se embarca en un viaje en que la líder del viaje será Laura Londoño.

En la entrega del programa que Cuatro emite el miércoles 8 de marzo (22.50h), el presentador se dejará llevar por Colombia de la mano de la actriz oriunda de aquel país y protagonista de la serie Café con aroma de mujer, cuyo capítulo final ofrece Divinity el próximo viernes 10 de marzo.

Planeta Calleja: Laura Londoño lidera el viaje por Colombia

Este viaje 'a ciegas' para Jesús Calleja comienza lleno de sorpresas. En contra de lo habitual en Planeta Calleja, el presentador emprende su nueva aventura sin conocer a su invitada, sin haber estado previamente en el país de destino y sin ser el guía y artífice de la expedición.



Los cafetales de la Hacienda Venecia, uno de los escenarios de Café con aroma de mujer y el lugar donde se produce uno de los mejores cafés del mundo. Esto dará pie a hablar no solo de una de las industrias más potentes del país, sino también del rodaje de una de las telenovelas que más han revolucionado a los espectadores en los últimos años.



También visitan el Parque Nacional de los Nevados, en el que se adentrarán en un 4x4 y donde tendrán ocasión de tomar un baño termal a los pies del volcán Nevado del Ruiz, a más de 3.500 metros de altitud; y la selva del Amazonas, donde remontarán el río en lancha y caminarán por la jungla avistando gran cantidad de fauna terrestre y acuática, como osos perezosos, grandes arañas, monos e incluso el famoso delfín del Amazonas, serán algunos de los destinos de Calleja en su aventura colombiana.

Jesús Calleja y Laura Londoño también conocerán la cultura amazónica al visitar una comunidad local que lucha por preservar sus tradiciones. En este exótico lugar tendrán ocasión de presenciar una ancestral ceremonia realizada por un chamán.

Además, en los numerosos traslados que requiere esta aventura por Colombia, tendrán tiempo de compartir charlas y confidencias de temas de interés para ambos, como es el feminismo. La actriz no pierde la oportunidad de exponer la necesidad de igualdad, también en la búsqueda del placer en el sexo, llegando incluso a sorprender a Jesús con su proclama para acabar con los orgasmos fingidos por parte de las mujeres que aún creen que deben alimentar el ego del hombre a costa de su propio disfrute.

No me esperaba yo que Laura Londoño me hablara de esto… jajajjjaja pero razón no le falta!!!



