El género de la telenovela, también llamado melodrama, siempre ha estado ligado al drama. Títulos como Los ricos también lloran, Cuna de lobos o la Usurpadora, se han encargado de afianzar esta idea. Sin embargo, con el paso de los años se han desarrollado todo tipo de telenovelas, incluso algunas cómicas, algo de lo que las producciones turcas son un buen ejemplo.

A pesar de dramas como Elif, protagonizada por la niña Isabella Damla Güvenilir, o Fatmagül, que nos dio a conocer a Engin Akyürek y Beren Saat, también existen títulos como Erkenci Kus, con Can Yaman y Demet Özdemir, o Habitación 309, protagonizada también por esta última, que nos despiertan una carcajada con algunas de las situaciones.

Todas ellas son comedias románticas, pues se mezcla el amor con las situaciones divertidas. Es el caso también de la protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, Love is in the air, o la que encabezaron Furkan Andiç y Aybüke Pusat, En todas partes tú.

Aunque en estas historias cómicas también suele haber siempre un o una antagonista, es habitual que no sea un villano al uso como en las telenovelas dramáticas, sino más bien un personaje que por sus excentricidades resulta también cómico y excéntrico. Podría ser el caso de Selin, la ex pareja de Serkan (Kerem Bürsin) en Love is the air, papel interpretado por Bige Önal, o también Ílayda Çevik, que encarnó a Balca Koçak, una joven que le hace la vida imposible a Eda (Hande Erçel) a mitad de la misma novela.

Pero no solo vemos comedias románticas entre las producciones turcas, aunque recientemente son las que más están llegando a nuestras pantallas. A lo largo de la historia, nos hemos reído con telenovelas como Betty la fea, Betty en NY o Mi marido tiene más familia. Vamos a repasar los títulos más cómicos que están disponibles actualmente para que los podamos ver y disfrutar, ya sea en las cadenas nacionales o también en plataformas como Netflix.