Can Yaman es uno de los actores turcos más apuestos y más exitosos. Ha conquistado a mujeres de medio mundo no solo por sus entrañables papeles, sobre todo en comedias románticas, sino sobre todo por su impresionante físico. Con sus 1,85 metros de estatura, su larga melena que le da un aspecto sensualmente asalvajado, y su trabajada musculatura, el turco, de 33 años, ha sido siempre un rompecorazones empedernido.

Sin embargo, esas conquistas no se han traducido en un éxito en el amor para él, al menos hasta el momento. Actualmente no se le conoce ninguna novia oficial, y tampoco son muchas las que él mismo ha confirmado como su pareja. Eso nos hace pensar que, o bien le gusta más ir de flor en flor, o bien es tan exigente y busca algo tan especial, que todavía no ha dado con ello.

La mujer que más ha ocupado su corazón y de una forma más oficial es la periodista italiana Diletta Leotta, con la que comenzó un apasionado romance a principios de 2021 y, después de mostrarse al mundo como la pareja más enamorada con una romántica y llamativa petición de mano incluida, rompieron en verano de ese mismo año. Un año después ella ya está vinculada a otra persona.

Excepto esta reportera deportiva, alguna modelo y una diseñadora, casi todas las novias o supuestas novias de Can Yaman han sido compañeras de profesión. Curiosamente casi siempre se le ha relacionado con sus parejas televisivas, con las que en la pantalla mantiene románticas relaciones amorosas y, por eso, se cree que acaban traspasando la pequeña pantalla. Sin embargo, la única actriz con la que él mismo ha confirmado un noviazgo fue Bestemsu Ozdemir. Fue en 2016 cuando empezaron a salir, y ocho meses más tarde ella misma hablaba de su ruptura.

Así, Diletta y Bestemsu han sido sus dos únicas novias oficiales. Antes y depués de esas relaciones, Can ha sido relacionado con muchas mujeres, entre ellas, Demet Özdemir, pareja que dio muchísimo que hablar tras la enorme química que demostraron en Pájaro soñador. Pero, para pesar de todos sus admiradores, esa relación nunca se oficializó, aunque todo el mundo sabe que hubo algo más que una relación profesional entre ellos.

Aquí te dejamos una relación de todas esas mujeres con las que se ha relacionado al actor turco.