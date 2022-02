Resumen de la semana pasada de los capítulos de Servir y proteger: Un triángulo amoroso en Distrito Sur.



Qué ha pasado en el último capítulo de Servir y proteger: Bea es intercambiada por todo el dinero de Quintero.

Yolanda e Iván se sienten tremendamente mal desde que Carlos descubrió que han iniciado un romance a sus espaldas. La pareja trata de hablar con su amigo y aclarar la situación. Lo último que desean es hacerle daño. Parece que la conversación da sus frutos y las cosas comienzan a calmarse entre los tres compañeros.



Por otro lado, Álvaro Cerezo acude nuevamente a la consulta de Antonio en busca de algún tratamiento que le ayude a sobrellevar el duro trance que está viviendo y, también, algún que otro consejo. El hombre, gracias al médico, comienza a levantar cabeza.

En comisaría, Yolanda y Carlos no dejan que sus problemas personales interfieran en su trabajo y retoman el caso de Argos. El equipo de policías logra dar con Siro Román, el sospechoso del robo de los explosivos que usó el delincuente más buscado de Distrito Sur en su intento de atentado en contra de Darío.

Jota y Beatriz se marchan a Tenerife

En el centro cívico, Carol ha dado ya con el paradero del hermano de Damián y organiza un bonito reencuentro entre ambos. Mientras tanto, Bea, que ya ha sido liberada gracias a Quintero, toma la decisión, junto con Jota, de marcharse a Tenerife e iniciar una nueva vida en otro lugar. Así pues, deja a Luna encargada del Moonlight: “Sé que este local estará en buenas manos”.

Ariel Sosa, una joven embarazada, se halla en una situación crítica y solicita ayuda en el centro cívico. Al mismo tiempo, Víctor y Quintero intentan neutralizar a Hugo hasta que logren recuperar el dinero. Han perdido una batalla, pero no la guerra.

