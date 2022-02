Resumen de la semana pasada de los capítulos de Servir y proteger: Jota y Bea se marchan de Distrito Sur.



Qué ha pasado en el último capítulo de Servir y proteger: Quintero es secuestrado por Villalobos.

Después de mucho investigar, los agentes de la comisaría de Distrito Sur descubren el motivo por el que Siro trabajó para Argos. Ahora entienden por qué el hombre se vio obligado a robar los explosivos y colaborar con el criminal en sus terribles planes.



Mientras tanto, Ariel da a luz en el bar La Parra asistida por Antonio. La joven agradece al médico su ayuda con el parto. Después de mucho sufrir, tiene a su pequeño bebé entre sus brazos. Ahora le toca seguir luchando para darle la vida que se merece.

Por otro lado, el plan de Hugo ha salido a la perfección y tiene a Quintero a su merced, justo donde quería. Para el asesino de su padre, tiene planeada una muerte lenta y dolorosa. Pretende que sufra tanto o más que él cuando se quedó sin nada.

Luna, la nueva compañera de piso de Lidia y Yolanda

No obstante, el sueño de Villalobos se viene abajo cuando Víctor regresa de Huelva dispuesto a todo por salvar a Fernando. El rescate da comienzo y termina con Hugo perdiendo la vida a manos de sus dos grandes rivales. ¿Cómo reaccionará Martina cuando descubra lo que pasó con su hermano? ¿Será el fin de su relación con Víctor?

Lejos de allí, Carlos le pide a Iván que no se marche del piso y los dos se reconcilian. Además, le promete que normalizará su relación con Yolanda: “En el fondo os deseo lo mejor”. A su vez, Espe desarticula la mafia de tráfico de bebés y habla con Sheila sobre la bebida. Esta muy preocupada por el rumbo que está tomando su hija de acogida. Además, Lidia y Yolanda ofrecen a Luna compartir piso.

