Qué pasó ayer en Servir y proteger: Hugo mantiene secuestrado a Quintero y está a punto de acabar con su vida.

El resumen anterior de los capítulos de Servir y proteger: Jota y Bea abandonan Distrito Sur.

Siro reconoció haber mentido acerca de la goma 2. El hombre fue detenido por la policía y Martín, su hijo, se presentó horas después en comisaría para enterarse de por qué los agentes habían tomado la decisión de apresar a su padre. Mientras tanto, Luna no lograba alquilar ninguna casa. Lidia y Yolanda terminaron ofreciéndole compartir vivienda y ella aceptó.



Ariel se mudó a un piso patera. Cuando Carol y Hannah se enteraron, comenzaron una ardua búsqueda para encontrarle el alojamiento que se merecía. Además, parecía que la nueva alianza entre Vega y Villalobos comenzó a hacer aguas. Los socios tuvieron un encontronazo, lo que llevó a que la inspectora intente llegar a un nuevo acuerdo con Quintero.

Carlos normalizó su relación con Iván y con Yolanda

Martín decidió no desvelar a la policía la verdadera motivación de su padre para colaborar con Argos. Sin embargo, el secreto duró menos de lo esperado. Al mismo tiempo, apareció el cuerpo de Tomás de la Serna y el equipo de Miralles interrogó a Hugo por ello.

Que el cerco sobre él empezase a estrecharse no frenó a Villalobos, quien dio un paso decisivo en su venganza contra Quintero. Con lo que Hugo no contó es con que Víctor regresaría de Huelva dispuesto a todo por rescatar a Fernando. Y lo hizo acabando con la vida de su gran rival.

Iván, agobiado por su mala relación con Carlos, le dijo que se iba del hogar en el que viven juntos. Esta decisión hizo reaccionar al joven, que decidió normalizar la situación con su compañero y con Yolanda. Por otro lado, Ariel dio a luz en La Parra asistida por Antonio. La muchacha le agradeció al médico que la ayudara durante el alumbramiento. A su vez, Espe desarticuló la mafia de tráfico de bebés y habló con Sheila sobre el alcohol.

