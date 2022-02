Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: Mal recibimiento.



Qué pasó la semana pasada en Servir y proteger: ¿Quién sobrevivió?

Después de haber acabado con la vida de Hugo, Quintero y Víctor deben dar el siguiente paso: deshacerse del cadáver del delincuente. Saben que si alguien lo encuentra, ellos serán los primeros sospechosos relacionados con el crimen. Antes de que puedan mover el cuerpo del lugar, la policía llega y les impide terminar el trabajo. A duras penas, logran abandonar el lugar sin ser vistos.



Por su parte, Carol sigue con sus dudas respecto a ser madre. La joven no puede con este peso ella sola y decide confesarle a Durán que no quiere tener hijos. Esto supone un duro golpe para el inspector jefe, que siempre soñó con convertirse en padre. ¿Serán sus diferentes puntos de vista acerca de la paternidad el motivo por el que rompa la pareja?

Espe se presenta en el barrio

Lejos de allí, Sheila sufre un accidente de coche al mismo tiempo que Espe se entera de que Soledad, la madre biológica de la adolescente ha llegado al barrio con la idea de reencontrarse con ella. Sheila todavía está en el hospital cuando recibe la visita de su madre. La chica le pide que se vaya, pues no quiere saber nada de ella.

Días después, el asesinato de Hugo abre una brecha entre Víctor y Martina. Esta última no puede perdonar a su gran amor que haya acabado con la vida de su hermano en complicidad con Quintero. Mientras tanto, Vega, que sabe que Fernando querrá eliminarla, mueve ficha. Además, Luna, que se ha mudado con Yolanda y Lidia, recibe la visita de Alejo, el ex novio que la arruinó.

