Víctor discute con Martina y esta sufre un desmayo. Inmediatamente es traslada al hospital, donde se recuperara del pequeño desvanecimiento. ¿Qué le está pasando a la agente inmobiliaria? Por su parte, Luna no está del todo tranquila desde que su exnovio llegó al barrio. Decidida a terminar con esta situación cuanto antes, encara a Alejo y le devuelve todo su dinero. No quiere tener que ver nada más con él.



Al igual que su prima, Carol tampoco está pasando por su mejor momento. La directora del Centro Cívico teme que las discrepancias con Durán sobre formar una familia terminen por romper su matrimonio. Uno de los dos tiene que terminar decidiendo acerca de si tener o no hijos. Félix, por su parte, se muestra cada vez más distante con su esposa y no se preocupa en ocultarlo.

Por otro lado, Sheila acepta verse con su madre y darle una oportunidad. Soledad termina confesando a su hija que desde que salió de prisión, no ha encontrado ningún lugar donde vivir, por lo que la adolescente termina dándole hospedaje en su casa. Todo esto con el permiso de Espe. Sin embargo, más pronto que tarde, los problemas de la convivencia hacen acto de presencia y Sheila se plantea si ha tomado la decisión adecuada con respecto a su progenitora.

Quintero se adelanta a la policía

Lejos de allí, Lidia y Hannah se besan. Después de su intento de acercamiento, las dos se quedan bastante tocadas. La policía se decide aclarar con la ucraniana lo que siente por ella, pero una interrupción inesperada lo impide….¡La pareja de Hannah! La presencia de Stefanía en el barrio rompe por completo cualquier posibilidad de reconciliación entre Lidia y su ex.

Vega avisa a Quintero de que la policía busca a Moisés Perea, uno de los secuaces de Villalobos. Fernando se pone a la carrera para hallar al hombre antes que las autoridades. Como todo lo que se propone, lo consigue. Paralelamente, Antonio alerta a Miralles sobre la venta de gas de la risa y la comisaria decide abrir una investigación.

Martina es dada de alta y acepta que Víctor cuide de ella. En un momento en el que Salas se despista, la mujer sale de casa y se marcha a visitar la tumba de Hugo. ¿Acaso planea vengarse de los asesinos de su hermano?

Tras la aparición de Stefania, Hannah y Lidia fingen que el beso no significó nada. Esta última cree que la recién llegada esconde algo y piensa averiguarlo. Además, la celebración del aniversario de bodas de Carol y Durán, contra todo pronóstico, es un éxito para la pareja.

