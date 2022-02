Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: ¿Qué esconde Estefanía?



Qué pasó la semana pasada en Servir y proteger: Nuevos problemas.

Después de su última discusión con Víctor, Martina sufre un desmayo. La agente inmobiliario no sabe muy bien qué es lo que le está pasando y decide ir al médico a realizarse unos análisis. Últimamente se siente cansada y algo débil. ¿Tendrá todo que ver con la muerte de su hermano Hugo o será algo más? Lo que está claro es que la mujer deberá pasar un par de días en el hospital si quiere recuperarse del todo.



Por otro lado, Luna, que está harta de la presencia de su exnovio en el barrio, lo encara y, además, le devuelve su dinero. Piensa que así este la dejará en paz de una vez, pero nada más lejos de la realidad. ¿Qué es lo que busca el recién llegado de la nueva gerente del Moongliht? Mientras tanto, Carol teme que las discrepancias con Durán sobre formar una familia terminen por romper su matrimonio.

Sheila acoge a su madre en su casa

La directora del Centro Cívico no se confunde con sus preocupaciones, pues al mismo tiempo que ella trata de luchar por su matrimonio, Félix se muestra más distante y esquivo que nunca. Además, un nuevo caso pone en tensión a los agentes de Distrito Sur. Se trata de una red de contrabando de vente de gas de la risa. Antonio pone al corriente a Miralles sobre lo que está pasando en la ciudad.

Cerca de allí, Sheila acepta verse con su madre y darle una oportunidad, incluso se plantea acogerla en su casa al saber que no tiene un lugar en el que vivir. Entretanto, Lidia y Hannah se besan. Después de esta gran muestra de afecto, ambas quedan muy tocadas. Además, Vega avisa a Quintero de que la policía busca a Moisés Perea.

