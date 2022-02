Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: ¿Qué esconde Stefanía?



Qué pasó ayer en Servir y proteger: Entre Hannah y Lidia aún quedan cenizas.

Después del beso que se dieron, la tensión entre Lidia y Hannah ha aumentado notablemente. La primera no quiere que lo sucedido ponga en jaque su amistad con su exnovia, pero tampoco puede seguir negando lo que siente por ella. Así pues, toma la decisión de decirle que la quiere y que no la ha olvidado.



Lidia se arma de valor y cita a Hannah para confesarle todo. Está a punto de decirle lo que siente por ella, pero una interrupción inesperada se lo impide. Se trata de Stefania, la actual pareja de la ucraniana. La joven saluda a su novia sin imaginar lo que estaba a punto de pasar entre esta y Lidia.

Víctor se queda al cuidado de Martina

Por otro lado, Sheila se plantea si alojar a Soledad en casa de Espe es una buena idea. Es cierto que la adolescente ha cambiado de actitud y, ahora quiere recuperar el tiempo perdido con su madre, pero teme que el supuesto cambio de su progenitora solo sea una mentira más. No quiere sufrir otra decepción más.

En el hospital, Martina recibe una nueva visita del médico en la que le comunica que puede marcharse: “Vamos a darte el alta”. La mujer regresa a su casa y acepta que Víctor, quien ha estado al pendiente de su estado, cuide de ella. Eso sí, le deja claro a Salas que permitirle ser su enfermero particular no es sinónimo de que vayan a retomar su relación. Mientras tanto, Miralles decide abrir una investigación sobre la venta de gas de la risa.

