Resumen de la semana pasada de los capítulos de Servir y proteger: Nuevos problemas para Vega y Quintero.



Qué ha pasado en el último capítulo de Servir y proteger: Llega Stefanía, la novia de Hannah, a Distrito Sur.

La llegada de Stefanía a Distrito Sur ha trastocado por completo los planes que tenía Lidia. Ahora la joven no sabe si debe decirle a Hannah o no lo que sigue sintiendo por ella. Esta última, por su parte, le pide a la policía hacer como si el último beso que se dieron no se hubiera producido. Lo último que quiere es tener malos rollos con su pareja ahora que está aquí, a su lado.



Por otro lado, Sheila piensa que Soledad la miente y que ha vuelto a drogarse. Esto lleva a un nuevo desencuentro entre madre e hija en el que Espe se ve obligada a mediar. La oficial les aconseja pasar un día juntas y parece que su plan ha dado resultado. Sheila y Soledad vuelven a mostrarse unidas de nuevo. ¿Cuánto durará la calma?

Quintero encuentra a Moisés Perea

Cerca de allí, Martina, que ya ha salido del hospital después de su pequeño susto, visita la tumba de Hugo, a quien extraña profundamente. Paralelamente, la policía logra información relevante sobre el paradero de Moisés Perea, el matón de Villalobos, que huyó tras su muerte y se lanzan a buscarlo desesperados.

Los avances de los agentes llegan hasta oídos de Quintero, gracias a la información que le está pasando Vega. El traficante logra atrapar a Moisés Perea antes que la policía. Mientras tanto, Lidia, que sospecha que Stefanía esconde algo, comienza a investigarla. Además, en contra de todo pronóstico, la celebración del aniversario de bodas de Carol y Durán es un éxito para la pareja.

