Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: Entre el amor y las balas.



Qué pasó la semana pasada en Servir y proteger: Matrimonio roto.

Después de mucho investigar, Iván descubre quién está detrás del secuestro informático que estaba investigando, apuntándose así un nuevo punto ante sus compañeros de comisaría. Por su parte, Fernando ya está al tanto de los planes de Martina y Víctor. Cita a ambos en sus despacho y les pide que no se vayan, que lo piensen mejor y acepten quedarse con él. ¿Cambiará esto la idea de Salas de dejar el barrio?



Cerca de allí, Rubén comienza a agobiarse porque debe reponer el dinero de Quintero que se jugó en la bolsa y las inversiones no acaban de funcionar. Sabe que si este “negocio” con Vega termina fallando, será su vida la que esté en serio peligro. Además, Lidia sigue al pie del cañón con el caso de Milena y descubre que puede tener relación con la cibertrata.

Hanna le confiesa la verdad a Lidia

Iván y Yolanda continúan trabajando codo con codo en el caso del secuestro informático y dan con Yago, un hacktivista que actúa contra importantes empresas contaminantes. Necesitan que este “héroe” de los ordenadores desbloquee el sistema de Químicas Casadero.

Mientras tanto, finalmente salen a la luz las verdaderas intenciones de Martina para con Quintero. La mujer planea envenenarlo y terminar así, de una vez por todas, con el hombre que le quitó a su familia. ¿Tratará Víctor de impedirlo? Además, Vega y Rubén celebran su éxito financiero. Muy pronto pueden hacerse con una gran fortuna, y Hanna le cuenta a Lidia que Stefania investiga la cibertrata en secreto. ¿Qué supondrá está inesperada revelación?

